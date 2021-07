El Consell aprova contractes d'emergència per a evitar la propagació del covid en diversos centres Labora

En tots els casos es tracta de la contractació d'emergència del servei d'elaboració de documentació tècnica i direcció d'obra per a l'adequació del sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19, segons ha detallat el govern valencià en un comunicat.

Les contractacions s'han dut a terme per a complir el Pla de Contingència i Continuïtat en el Treball i seguint les recomanacions de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

Es tracta de "mesures indispensables que s'han hagut d'adoptar de forma immediata", com a actuacions "eficaces per a higienitzar els conductes dels sistemes de ventilació i complir així amb la millora de qualitat de l'aire per a protegir la salut dels empleats públics i usuaris".

Les contractacions d'emergència han recaigut en Obras Horta Nova 2000, S.L.P., per un valor de 10.829,50 euros (IVA inclòs) per als Espais Labora de Gandia, Alzira, Carlet i Carcaixent; i en Engitec Projectes D'Enginyeria, S.L., per un valor de 8.591,00 euros (IVA inclòs) per als Espais Labora de Castelló de la Plana (Historiador Viciana), Aiora i Xelva.