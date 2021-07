Leopoldo López: "España debe liderar el proceso de liberalización y democratización de Venezuela"

El líder opositor de Venezuela y coordinador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, dio una rueda de prensa en el centro de Madrid para denunciar las últimas acciones del régimen de Nicolás Maduro, con especial hincapié en la detención del diputado y exvicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que se llevó a cabo el pasado 12 de julio.

Horas antes, las fuerzas a cargo de Maduro intentaron secuestrar sin éxito a Juan Guaidó, tras la orden inmediata de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, mano derecha de Hugo Chávez y hermano de Delcy Rodríguez.

La rueda de prensa de Leopoldo López tiene la intención, una vez más, de hacer un llamamiento a la unidad a todas las democracias del mundo, comandada por la Unión Europea y liderada por España. "Les pedimos que no se olviden de lo que sigue ocurriendo en nuestro país, pedimos su apoyo porque creo que queda más que claro que en Venezuela no hay democracia, no hay condiciones para la competencia electoral", asegura Leopoldo López.

La escala de tensión en Venezuela ha coincidido con el cambio de algunos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, dónde se ha visto afectado, precisamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que antes corría a cargo de Arancha González Laya, y ahora, lo dirige José Manuel Albares. Leopoldo López se muestra optimista con el nuevo ministro y espera "proactividad" de su parte. "Conocemos su compromiso con el país y nosotros esperamos que pueda asumir lo que siempre hemos dicho, que tenga la responsabilidad de liderar constructivamente el proceso de liberalización y democratización de Venezuela", señala López.

"Nos ha preocupado mucho algunas posiciones que, en lugar de buscar el cambio político y la democracia, se plantean más bien, la estabilidad, la permanencia y la búsqueda de una relación comercial con una dictadura, y ese es el camino equivocado"

En esta línea, el líder venezolano es sincero con la inacción de algunos responsables e incluso con el acercamiento de ciertos sectores políticos a posturas chavistas. "A nosotros nos ha preocupado mucho algunas posiciones que, en lugar de buscar el cambio político y la democracia, se plantean más bien, la estabilidad, la permanencia y la búsqueda de una relación comercial con una dictadura, y ese es el camino equivocado", afirma.

"Sin libertad en Venezuela no es posible que se tenga bienestar y prosperidad. Esperamos que España esté en el lugar correcto de la historia y creemos que se abre una tremenda oportunidad con Albares", asegura Leopoldo López, con la intención de volver a estrechar lazos de cooperación con España.

El líder opositor ha reflexionado sobre la coyuntura actual del país. "Venezuela es una dictadura en pleno desarrollo, su Gobierno pretende liquidar a todos aquellos líderes políticos contrarios a Maduro y a su régimen", asevera con firmeza Leopoldo López, quien por este motivo solicita la ayuda de la comunidad internacional.

"Entiendo que nuestro conflicto lleva muchos años, que hay fatiga, pero para nosotros no hay lugar para la fatiga porque en Venezuela se han violado los Derechos Humanos. Nosotros solo deseamos que esto dure lo menos posible y que podamos emprender el cambio para construir una mejor Venezuela, pero para ello necesitamos el apoyo del resto de potencias democráticas", apunta López.

El coordinador de Voluntad Popular hace un balance sobre la situación social que vive su pueblo, donde asegura que la mayoría de la población pasa hambre. "El 90% de los venezolanos está en situación de pobreza, de estos, el 60% en estado de extrema gravedad; más de 6 millones de compatriotas han tenido que salir del país en busca de libertad", explica López, quien se muestra preocupado por las consecuencias de pobreza, desnutrición y muerte que puede conllevar esta crisis, que "no solo se refleja en el ámbito político".