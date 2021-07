Podemos se alía con ERC y exige al presidente de RTVE que explique en el Congreso el despido de Cintora

El grupo parlamentario de ERC presentó este viernes en el Congreso una solicitud para que comparezca en la Cámara Baja el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, y explique los motivos que le han llevado a acabar con la emisión del programa Las Cosas Claras, presentado por el periodista Jesús Cintora. Y, por su parte, fuentes de Unidas Podemos confirman que la formación apoyará esta solicitud de comparecencia ante lo que los morados consideran un "despido político".

Pérez Tornero ha justificado en las últimas semanas su decisión de prescindir del programa de Cintora alegando que en TVE no tienen cabida formatos de "infoentretenimiento" como el suyo, que además estaba producido por una empresa externa pese a abordar materias informativas, lo que no sentó bien en la casa. No obstante, ERC exige la comparecencia del presidente asegurando que el cese de Cintora y el fin de su programa se ha decidido "sin explicación alguna" y ha sido "inesperado", y su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, sostuvo que el grupo quiere que Pérez Tornero se explique para "ver si nos enteramos de qué ha pasado" con el periodista.

Fuentes de Podemos, por su parte, cargan las tintas contra el presidente de RTVE, que lleva apenas unos meses en el cargo tras el largo periodo de interinidad de Rosa María Mateo. "Pérez Tornero está llevando a cabo una cruzada contra un periodista junto con el PP", espetan los morados, que aseguran además que ese hecho tiene incluso "más gravedad" porque "se trata de la televisión pública y de un programa que está funcionando en audiencia y gusta a los espectadores". Este jueves, el programa registró un share del 8,7%, unas décimas por encima de la media de TVE.

Es más: para Podemos, el fin de Las Cosas Claras y la salida de Cintora de TVE suponen "un despido político de un periodista en la televisión pública", por lo que Pérez Tornero "tiene que comparecer de forma urgente en el Congreso para abordar esta cuestión". "El programa de Jesús Cintora es un programa que garantiza la pluralidad, que es lo que debe resguardar un servicio público", zanjan las fuentes moradas consultadas.

"El despido por motivos políticos de periodistas como Antonio Maestre o Javier Ruiz es infame. Que la televisión pública haga lo mismo con Jesús Cintora es doblemente infame porque RTVE la pagas tú. Y sí, es por motivos políticos. Porque su audiencia no para de crecer", denunció a este respecto hace unos días el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.