Pérez Calvo dice que "tratar de dejar fuera a Aragón en unos juegos de invierno en el Pirineo es una soberana majadería"

Pérez Calvo ha incidido en que "este tipo de comportamientos es un mantra habitual de los independentistas: lo mío es mío, en este caso el Pirineo catalán y, lo de los demás, cuando a mí me conviene, también es mío, en este caso el Pirineo aragonés".

Para el líder de Cs, "esta carta del presidente de la Generalitat, con mucho condicionamientos y reparos, es una manera mala de empezar, puesto que el COI busca cohesión, unidad y las ideas claras"; al tiempo que ha defendido que el presidente Javier Lambán ha hecho lo que procedía: manifestar a través de una carta al Comité Olímpico Español el interés de organizar esos juegos en Aragón y Cataluña.

"No vamos a permitir desde Ciudadanos ningún tipo de desprecio, ni de ninguneo, no por parte de Cataluña, sino por parte de ese independentismo catalán. No lo vamos a consentir, y menos con la complicidad de Pedro Sánchez, que lo mismo regala indultos que juegos olímpicos con tal de permanecer un cuarto de hora más en la Moncloa", ha remarcado.

Según Pérez Calvo, Cs no iba desencaminado cuando hace unos días saltaron todas las alertas cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había ofrecido al presidente de la Generalitat organizar o abanderar la candidatura de los juegos en el Pirineo en el 2030. "Entendimos que tenía que ser una candidatura aragonesa y catalana, entendiendo que el Pirineo es escenario de todos y que, en este caso, la unión hace la fuerza". Para el parlamentario, este debe ser un proyecto aragonés y catalán, pensando en España y con Su Majestad el Rey Felipe VI como presidente de honor.

SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LAMBÁN

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha anunciado que la formación liberal ha registrado una solicitud de comparecencia del presidente Lambán para informar sobre las acciones llevadas a cabo en relación a una posible candidatura olímpica, además de activar una batería de iniciativas parlamentarias que "permita ponernos manos a la obra".

"Cuando uno quiere unos juegos tiene que demostrar que está por la labor. Puedes ser una magnífica oportunidad para competir, al fin y al cabo, el olimpismo es eso, es competición", ha indicado; al tiempo que ha insistido en la necesidad de agilizar todas esas obras para mejorar las comunicaciones con las instalaciones de invierno tanto en la provincia de Huesca como en Teruel, con infraestructuras turística, mejora de carreteras, y de instalaciones en general, teniendo en cuenta la ampliación de las obras de ampliación de Cerler por Castanesa.

Pérez Calvo ha asegurado que su formación va a apoyar "sin ningún tipo de matiz al Gobierno de Aragón en la actitud de mantener la presencia de Aragón y su marca como organizadora de estos juegos de invierno. Actitud de apoyo leal, de colaboración y de ayuda en todo lo que podamos".

"Frente a las pretensiones del independentismo catalán, que se creen más que nadie, Aragón tiene algo que no puede ofrecer Cataluña, y es estabilidad política, social y económica. Sabemos lo que queremos, tenemos las ideas claras y sabemos que será un gran proyecto para una proyección olímpica de un país como España", ha concluido.

ÍNDICE DE CONTAGIOS

Por otra parte, Daniel Pérez Calvo ha mostrado la inquietud de la formación liberal ante el escalofriante dato de contagios de estos días; al tiempo que ha subrayado que "en otros momentos estaríamos sufriendo una presión hospitalaria totalmente insufrible".

Ante esta circunstancia, el portavoz ha insistido en agilizar aún más la vacunación, pero también el "rastrear, rastrear y, rastrear" y evitar la tentación de recurrir a las medidas restrictivas. "Estamos en periodo de temporada turística y tenemos que evitar aplicar más restricciones", ha agregado.

Por ello, ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad e intensificar esos rastreos y test, para que las restricciones no sean la respuesta para atajar esos datos".