Núñez (PP) reclama a Sánchez y Page que consulten con los alcaldes el reparto de los Fondos Europeos

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la Misa en Honor al Cristo de la Caridad en Santa Olalla (Toledo), donde ha estado acompañado por el alcalde, Pedro Congosto, y los senadores José Julián Gregorio y Pilar Alía, entre otros, según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha destacado que "nadie mejor que un alcalde conoce la problemática de su pueblo" y sabe "cómo rentabilizar cada euro entre sus vecinos", "cuáles son las infraestructuras que necesita su pueblo" o "qué sectores productivos tienen que recibir más ayudas económicas" para "salvar los empleos".

Así, ha apostado por mejorar la dinámica de los Fondos Europeos para que los ayuntamientos tengan una mayor disponibilidad de gasto de los mismos para que el dinero "llegue desde la cercanía a quienes más lo necesitan", como los autónomos, pymes, colectivos sociales y servicios públicos, que son "los que sostienen el tejido productivo del país".

Núñez ha recordado que el Gobierno de Sánchez anunciaba que a España llegarían 26.000 millones de euros de Fondos Europeos, que ahora "van a ser 24.000 millones", por lo que la ejecución está en el 0,82% a mes pasado y, ahora, se ha anunciado que llegará un nuevo paquete de ayudas "que tiene que tramitarse por parte de las Comunidades Autónomas".

"Autónomos, pymes, comercios, pequeñas empresas, agricultores y ganaderos no pueden esperar más", por lo que los Fondos Europeos "tienen que ser una realidad ya", ha insistido el líder de los 'populares', ya que "no podemos tener una ejecución del 0,82%". "No podemos permitir que los gobiernos socialistas sean incapaces de abordar la ejecución", ha dicho.

Por ello, Núñez ha aseverado que le da "temor" que el Gobierno de Castilla-La Mancha "llegue tarde, porque todos conocemos a Page", recordando que el año pasado "desapareció todo el mes de agosto y no hubo gobierno porque se fueron de vacaciones".

"Me preocupa mucho que este año el Gobierno de Page vuelva a hacer la misma, que Page se vaya de vacaciones en agosto y tengamos más retraso en la ejecución de los Fondos Europeos", ha finalizado.