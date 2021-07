Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, sobre Lady Di: "Estaría orgullosa tanto de sus hijos como de sus esposas"

Ahora que en la familia real británica todo son disputas y tensiones, siempre hay voces que llaman a la concordia, y no solo desde dentro del Palacio de Buckingham. Porque ha sido Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, quien ha querido lanzar un capote a todos los hijos del príncipe Carlos: para ella, Lady Di estaría más que orgullosa no solo de sus hijos, el heredero Guillermo y el príncipe Harry, sino también de sus esposas, Kate Middleton y Meghan Markle, respectivamente.

Ferguson, solo un año mayor que Diana de Gales y amiga suya desde la infancia, que siguió fraguándose cuando ambas se casaron con hijos de Isabel II -e incluso se divorciaron de ellos el mismo año (en 1996)-, ha querido limar las asperezas que se denotan de las relaciones entre los duques de Cambridge y los de Sussex.

Aunque pudiese parecer lo contrario durante el homenaje que le realizaron a su madre hace unas semanas, y con la posibilidad de que Meghan incluso vuelva a pisar Reino Unido en septiembre, la duquesa de York ha buscado una reconciliación que se lleva intentando desde la entrevista con Oprah Winfrey (que ha sido nominada a los Emmy).

"Si [la princesa Diana] estuviese sentada a mi lado justo en este momento, sé que diría: 'Me siento muy orgullosa de mis dos hijos y de las esposas maravillosas que han encontrado porque cada una tiene su propia voz'", ha asegurado Fergie, como se la conoce, a la revista People, en el artículo de portada que protagoniza y que lleva por título Motherhood, My Memories of Diana & Life after the Palace ("Maternidad, mis recuerdos de Diana y la vida después de palacio").

"Ella sería como yo, obsesionada con sus nietos porque eso es lo que más amaba", ha explicado la filántropa, que acaba de publicar su primera novela adulta (Her Heart for a Compass, algo así como "Su corazón por una brújula"), después de haber escrito su autobiografía, libros infantiles y otro sobre la reina Victoria.