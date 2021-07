Recrean la película de 'Titanic' usando chinchillas como actores y en solo un minuto

No solo los humanos son capaces de trabajar como actores y no solo con grandes presupuestos se hacen buenas películas. Es lo que ha demostrado la cuenta de TikTok @chinpals con una recreación de la película Titanic a la que no le falta de nada.

Usando a sus chinchillas como intérpretes, esta cuenta de TikTok ha recreado una por una las escenas más importantes del famoso filme sobre el hundimiento del barco.

En este caso es una chinchilla, un pequeño roedor, la que gana en un casino los pasajes para el barco, como un Leonardo DiCaprio algo más peludo. A Kate Winslet y el papel de Rose también los interpreta una chinchilla, esta vez con peluca.

El capitán, los marineros, los músicos, el choque con el iceberg... todo aparece en este filme casero que apenas dura un minuto y que termina como ya pasó en la película original con el bueno de Jack perdiéndose en las aguas.