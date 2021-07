UP critica que el Consell de Ibiza quiere "volver a las políticas de barra libre" para el sector de la construcción

Según ha explicado en un comunicado, Podemos ha mostrado su disconformidad con el reglamento de simplificación administrativa que, ha asegurado, va en contra del modelo único que pide abandonar la Unión Europea de "turismo y construcción" y ha tachado el documento de "barra libre para promotoras".

El conseller de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha destacado que este documento no cumple ninguna de las "verdaderas necesidades" de la Isla y "demuestra, una vez más, la incompetencia de este equipo de gobierno y cómo se deja de atender a los ibicencos e ibicencas frente a los intereses empresariales y económicos".

Unidas Podemos ha asegurado que el reglamento no da solución a la "lacra más peligrosa" como es la urbanística ya que, con este escrito, se ignora "la protección del patrimonio y el control de las actividades urbanísticas".

Según la formación morada, "este reglamento presentado no actúa como tal, sino que actúa como un plan y ellos quieren cambiar las leyes para beneficiar a las grandes empresas".

La formación ha destacado que se trata de "una vuelta a las políticas más rancias del PP, un vago intento de colar un reglamento de barra libre para promotoras como si fuese la solución de la reconstrucción económica y, más problemático aún, que lo hacen para quitarse responsabilidades y control, desentendiendose de unas prácticas que la UE ha pedido cambiar".

Saucedo ha criticado que el PP no entienda que no se pueden trasladar los inconvenientes que trae el turismo al mundo rural y no se puede permitir que se acabe terciando al sector primario.

"Este reglamento es la vuelta a las políticas de destrucción del territorio, paisaje y patrimonio. La vuelta a las políticas del ladrillo y especuladoras, las que benefician a los grandes propietarios y empresas, colegas del PP, y las que dejan de lado a la ciudadanía", ha insistido.

Por otro lado, la formación ha asegurado que este documento también es un "duro golpe" para el sector primario.

"Bajo el paraguas de la reconstrucción quieren terciar al sector primario. Si se quiere impulsar la protección del sector, se deberían promover actuaciones para poner en uso todas aquellas fincas ahora abandonadas y aplicar medidas de estímulo laboral y económico en el sector, así como está haciendo la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Govern", han añadido desde Podemos.

Según han concluido, estas políticas tiran por la borda todas las luchas ciudadanas por preservar el territorio, lamentando que es "la peor cara de la política insular".