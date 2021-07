Cvirus.- Grans superfícies demanen eliminar la prohibició de vendre alcohol des de les 20.00 hores per "ineficaç"

La Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED) recalca que -tal com ja va anunciar a l'escrit de consideracions respecte a aquesta mesura, elaborat amb Fedacova, Confecomerç, ACES i Asucova- "lluny de resoldre el problema del consum d'alcohol a la via pública, aquesta prohibició s'ha demostrat totalment ineficaç i el que ha provocat són problemes als clients habituals dels nostres establiments, que no han pogut realitzar la seua compra amb normalitat, i al personal, que ha hagut d'enfrontar-se a situacions incòmodes i difícilment comprensibles pel consumidor".

Per açò, aquests establiments creuen que "es tracta d'una mesura desproporcionada i injustificada, ja que no existeix una relació directa entre l'horari de venda de begudes alcohòliques i la incidència de la pandèmia".

"El manteniment d'aquesta restricció cobra menys sentit, des del moment que l'autoritat judicial ha permès el toc de queda entre la una i les sis de la matinada en municipis amb índexs de contagi molt alts", agreguen.

Per tot açò, sol·liciten a l'autoritat sanitària que "reconsidere la seua posició sobre aquest tema i s'elimine aquesta prohibició en la pròxima revisió de mesures antiCovid perquè els nostres clients no troben traves a l'hora d'omplir la seua cistella de la compra habitual i els nostres equips es puguen dedicar al seu treball, que no és un altre que prestar la millor atenció i servici al públic que ens visita".