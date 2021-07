IU ve "positivo" el anteproyecto de Ley de Juventud pero ve necesario "más definición, coordinación y planificación"

Diego Mendiola ha realizado estas declaraciones junto a Gorka Cámara y Ruth Saénz (jóvenes de la red de activistas de IU La Rioja) recordando, además, que la anterior Ley data de 2005. Por tanto, ha indicado, "se necesita un cambio y una puesta al día".

Desde IU defienden algunos de los aspectos que recoge el anteproyecto porque "nosotros siempre hemos defendido, por ejemplo, el acceso a la vivienda digna y la garantía del poder público para que cada persona joven pueda desarrollar su vida con condiciones de salud, ocio, interrelaciones" así como "a nivel laboral" para que se desarrollen en "condiciones dignas y que les permita realizarse de forma plena".

Además, como defienden desde IU, "es clave la emancipación" de los jóvenes.

Aún así Diego Mendiola considera que dicho anteproyecto debe "concretarse más" porque en él se recoge que la gente joven va de los 12 a los 30 años aunque "se puede modificar la edad puntualmente en ciertos aspectos". Ante ello, afirma, "si hay elementos en donde se pueden modificar vamos a ver en qué areas se puede hacer y una persona puede ser joven hasta los 38 o los 25 años. Hay que definirlo".

El anteproyecto -continúa- habla de política transversal de empleo, vivienda, cultura, empleo, vivienda, economía... y en ello hay que trabajar. Además, y "como elemento positivo" Mendiola destaca que se ha incluido "dentro de Salud, la salud mental" porque "es una problemática que afecta mucho a la gente joven".

Desde IU La Rioja también consideran "positivo" que se incorporen aspectos como la igualdad o la diversidad de género y se haga una mención expresa a la juventud en el medio rural o jóvenes con discapacidad "pero nos falta ver cómo dentro de esos sectores de actuación transversal se puede incidir en ellas y generar unos aspectos positivos que realmente beneficien a los jóvenes".

Para Mendiola es "necesario", además, "que todos estos aspectos se coordinen y planifiquen". Para ello, ha incidido, "hay ejemplos en otras ccaa donde la política de juventud se planifica, luego se analiza, y en base a la experiencia, se elabora una nueva planificación y eso no está contemplando en esta ley".

Además, ha señalado, "hay otros aspectos como la cooperación, la colaboración y el espíritu colectivo que también debe formar parte de la juventud".

Como ha explicado el coordinador regional, esta ley "lleva un cambio sustancial en el funcionamiento del Consejo de la Juventud que a priori es debatible y hay un aspecto en el que se habla del voluntariado juvenil que inicialmente es algo atractivo pero hay que tener en cuenta que hay ciertos aspectos cubiertos como voluntariado que, en realidad, tienen que estar asociados con el trabajo asalariado o los servicios públicos. EL voluntariado no puede cubrir aspectos que deben estar garantizados sobre lo público".

La Ley también recoge un régimen sancionador "que es algo nuevo" pero, como insiste Mendiola, "hay que coordinar y planificarlo para ver qué tipo de medidas se llevan a cabo, en qué grados se cumplen y sino se cumplen y se hace un mal uso de los recursos sí que se podría entrar en el regimen de sanciones pero hay que tener un mecanismo de control".

Por su parte, Ruth Saénz ha explicado que, según un estudio de Metroscopia, "el 80 por ciento de los jóvenes se sienten desasistidos por el estado" por lo que desde IU lamentan "que no se están desarrollando los mecanismos que la juventud necesita".

Ante ello, ha explicado, "desde IU apostamos por una forma de ocio y tiempo libre saludables y sostenibles. Apostamos por una oferta pública cultural y de ocio que sean alternativas y sostenibles para la juventud". Se trata, ha insistido, "de dejar un poco el individualismo y fomentar la autogestión en los jóvenes desde la colaboración y de forma colectiva".

INCIDENCIA DEL VIRUS ENTRE LOS JÓVENES

Finalmente, Diego Mendiola ha pedido que "no se criminalice a los jóvenes" ante el aumento de contagios que se están produciendo en esas franjas de edad por el coronavirus. "Está claro que hay una incidencia alta pero no todo se puede achacar a los jóvenes porque hay gente que no cumple y hay gente que sí que cumple. Se generaliza cuando no es algo correcto porque yo también veo gente joven en los espacios deportivos que se portan bien y no hacen botellón. Hay que ser mas mesurados y ecuánimes con la realidad".