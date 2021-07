Polseres intel·ligents per a evitar cues, controlar aforaments i fer unes Falles "més segures"

Després de la cancel·lació de les Falles de 2020 i l'ajornament de les de 2021 a causa de la pandèmia i amb la perspectiva de celebrar al setembre uns festejos reduïts, algunes comissions han començat a servir-se de ferramentes tecnològiques i de digitalització.

És el cas d'Almirante Cadarso-Conde Altea, que comptarà aquestes pròximes falles amb les polseres intel·ligents de Casfid per a "incrementar la seguretat dels seus fallers, potenciar la seua experiència i tindre un control total i centralitzat de les seues vendes a les barres", expliquen els responsables de la iniciativa.

Aquesta solució es basa, fonamentalment, a permetre que cada faller siga posseïdor d'una polsera amb tecnologia NFC amb la qual poder accedir al casal o carpa, pagar a les barres o, fins i tot, mesurar l'aforament en temps real de cada zona.

A més, aquesta tecnologia pot ajudar al fet que la gestió de les barres siga més àgil, ja que els fallers podran evitar les cues per a demanar i pagar i, a la comissió, tindre un major control de les vendes amb informació en temps real.

PAGAR AMB UN MOVIMENT DE MONYICA

Així, els fallers no hauran de portar diners en efectiu per a pagar les consumicions a la seua falla i podran pagar amb un moviment de monyica.

D'altra banda, es pretén millorar el control d'accessos i aforament dels casals i carpes, un fet rellevant en el context sanitari actual. Les polseres donen accés a un entorn privat web perquè els fallers puguen reservar la seua localitat en actes i esdeveniments (quan siga necessari), comprar a la tenda online de la falla i accedir a informació sobre la mateixa com els estatuts o una altra documentació.

El vicepresident de l'àrea IT de la Falla Almirante Cadarso-Conde Altea, explica que van dissenyar el sistema fa uns anys perquè aquesta agrupació "aposta molt per la tecnologia".

Per la seua banda, el director executiu del Grup Casfid, Javier Juanes, afirma que "el retorn de les Falles és una sensacional notícia per a València". "S'ha demostrat durant aquests temps complexos la necessitat que existeix d'usar la tecnologia per a garantir la seguretat de les persones, per açò, és clau que les Falles a poc a poc vagen incorporant aquest tipus de tecnologia i és que, a més de seguretat, també li faciliten la vida al faller", assevera.