Naix una spin off a la UPV especialitzada en biòpsies virtuals i diagnòstic precoç de càncer

La clau per a aconseguir-ho es troba en l'aplicació de mètodes estadístics multivariants de projecció sobre estructures latents (Latent Variable - based Multivariate Statistical Projection Methods, LV-MSPM), que permeten simplificar tots els biomarcadors en un únic mapa probabilístic, la denominada biòpsia virtual.

Dirigida per l'enginyer químic i doctor en Estadística i Optimització per la UPV Eric Aguado Sarrió, KENKO Imalytics està integrada, al costat d'ell, per experts investigadors en la matèria com Alberto José Ferrer Riquelme, catedràtic d'universitat del Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat (DEIOAC-UPV); José Manuel Prats Montalbán, titular d'universitat del DEIOAC-UPV; i Enrique Sánchez Mendoza, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

"En l'actualitat -assenyala Eric Aguado- els avanços mèdics i la millora en els hàbits de vida saludable de la població han donat lloc a un increment de l'esperança de vida i, com a conseqüència, a un augment de malalties lligades al deteriorament humà, entre les quals es troba, entre moltes altres, el càncer. Per açò, des de fa ja alguns anys, el món mèdic està començant a utilitzar la tecnologia i les ferramentes digitals amb la finalitat d'analitzar dades de tot tipus (genòmic, radiòmic o d'imatge, serològic, etc.), i contribuir, d'aquesta manera, a una millor predicció, diagnosi i tractament de les malalties, millorant així la qualitat de vida de les persones".

En aquest context, han sorgit com un "potent" recurs per a analitzar bases de dades de gran grandària les ferramentes d'aprenentatge automàtic (machine learning), pel que fa a les quals els LV-MSPM són "una alternativa, menys coneguda, però amb importants avantatges des del punt de vista de la comprensió dels diferents fenòmens fisiològics associats als estats incipients d'una malaltia", indica Aguado.

En aquest àmbit, KENKO Imalytics reflecteix els "prometedors" resultats derivats de la línia d'investigació en anàlisi d'imatge mèdica del Grup d'Enginyeria Estadística Multivariant (GIEM-UPV), expert en l'ús d'aquestes ferramentes i amb més d'una dècada d'experiència en la seua aplicació en entorns mèdics.

KENKO, explica José Manuel Prats, "desenvolupa nous biomarcadors d'imatge, a més dels ja existents, a partir d'imatges funcionals de ressonància magnètica (RMN) de difusió i perfusión, per a crear un únic mapa probabilístic (biòpsia virtual) d'ajuda a la diagnosi i prognosis del càncer, així com de suport clínic a l'elecció del millor tractament per a cada tipus de malaltia".

En concret, afig, "una biòpsia virtual és una imatge creada per mitjà de models predictius -en aquest cas, LV-MSPM- a partir d'una sèrie de biomarcadors d'imatge, tants com dels quals es dispose. D'aquesta manera, en simplificar tots els biomarcadors en una sola imatge, es facilita la presa de decisions clínica, alhora que es guanya en fiabilitat del diagnòstic/pronòstic, tant en termes de sensibilitat com d'especificitat, en anar incorporant el valor afegit de cada biomarcador en la nova imatge".

INTEGRACIÓ AMB INFORMACIÓ GENÒMICA

"Però KENKO Imalytics és molt més", afirma Alberto José Ferrer, qui apunta que "la integració d'aquest tipus d'informació amb la provinent del món de la genòmica no només va a permetre concretar el millor tractament per a cada subtipus de malaltia o varietat de tumor, sinó, a més, poder personalitzar aquest tractament mitjançant l'agrupació de pacients en funció de les seues característiques genètiques".

Per a açò, "es fa del tot necessari utilitzar ferramentes que no siguen de caixes negres, molt difícils d'interpretar quan existeix una forta correlació entre les variables analitzades, tal com els succeeix a altres tècniques com els models de regressió clàssics o les tècniques de machine learning".

En definitiva, conclou, "l'aparició de KENKO Imalytics permet fer arribar tots els avantatges dels LV-MSPM del món de la investigació a la societat, contribuint al fet que la medicina personalitzada deixe de ser un somni i puga convertir-se en una realitat".