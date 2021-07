Via lliure a les primeres 228 ajudes Covid per al comerç del centre de València

Les primeres 228 ajudes a comerços, microempreses i autònoms del districte de Ciutat Vella, un dels més colpejats per la crisi derivada del coronavirus per les restriccions de mobilitat i els tancaments, tenen des d'aquest divendres via lliure. La Junta de Govern Local té previst aprovar, només 10 dies després d'obrir-se el termini de la sisena convocatòria del Pla Resistir destinada als sectors econòmics del centre històric de València, el primer pagament d'aquesta, per un import total de 575.000 euros.

Segons expliquen a 20minutos fonts de l'àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, del total de les ajudes aprovades, 116 seran per a autònoms i 112 per a microempreses. Les que han sol·licitat la quantia per exercir l'activitat (77) rebran 2.000 euros, i altres 151 han demanat els 200 euros extra per treballador. El nombre total d'empleats que es financen ascendeix a 595, amb un import de 119.000 euros.

L'objectiu d'aquesta actuació específica és ajudar a reflotar l'activitat econòmica d'un districte, el del centre històric, especialment afectat per les restriccions per a combatre el coronavirus, i que a més encara les molèsties de dos importants processos de transformació urbana a l'entorn del Mercat Central i de la Llotja i en la plaça de la Reina, amb les consegüents molèsties per al comerç. Aquesta iniciativa inclou, a més de les ajudes directes a botigues, hostaleria i un altre tipus d'activitats en el districte del centre, un programa d'esdeveniments i activitats culturals durant l'últim trimestre del 2021, juntament amb una campanya de bons descompte.

La convocatòria, oberta fins al 26 de juliol, ascendeix en total a set milions d'euros, amb els quals es pretén cobrir la gran majoria de negocis del districte, i és compatible amb altres ajudes del mateix programa que s'hagen rebut anteriorment.

La regidora Pilar Bernabé. Ayto. València

"Amb aquestes ajudes volem reactivar el teixit empresarial del districte i mantindre l'ocupació en els seus barris", afirma la regidora Pilar Bernabé. "Des del Consistori volem afavorir el desenvolupament econòmic i social dels barris de Ciutat Vella, que continuen sent un punt de trobada, un espai on la creativitat, la cultura i l'oci són clars protagonistes", afig.

En el seu conjunt, l'Ajuntament de València ha pagat ja 22,69 milions d'euros del Pla Resistir, que ha arribat a 9.887 beneficiaris.