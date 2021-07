Juanra Bonet pone nerviosos a Los Libérrimos en '¡Boom!': "Estáis a dos minutos de llevaros 3 millones de euros"

Los Libérrimos llegaron un día más a la bomba final de ¡Boom! (eliminando por el camino a sus rivales del día, Los Rayitos) en busca del ansiado bote que este jueves estaba en 2.760.000 euros.

Los campeones ya han acumulado 248.400€ en sus 52 participaciones y, antes de disputar la última prueba del concurso de Antena 3, Juanra Bonet quiso bromear y jugar con los nervios de los concursantes.

"Ahora sí que suma el bote y lo lleváis acumulado 3 milloncitos, que decimos los presentadores. Estáis a 2 minutos y 15 preguntas de 3 millones de euros", afirmó el presentador.

Y añadió que "me hace ilusión que alguien gane el bote por el pico que me llevo, espero...". Pero Bonet no dejó pasar la oportunidad de acordarse de los grandes campeones del programa: "Por cierto, Los Lobos, lo sigo esperando...".

Los Libérrimos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

A continuación, dio paso a las preguntas de la bomba final, donde Ana Belén, Ana, Héctor y Alberto (el portavoz) se enfrentaron a las que les realizó el presentador.

La ronda la terminaron con 4 preguntas pendientes, de las que contestaron 2 de forma correcta en su segunda oportunidad, pero respondieron mal la tercera, por lo que la bomba explotó y se quedaron sin el bote.