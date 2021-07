La incidencia del coronavirus supera ya los 500 casos y repunta la letalidad con 41 fallecidos notificados el último día

La quinta ola sigue haciendo estragos en España y la incidencia acumulada se vuelve a disparar otros treinta puntos hasta los 500,75 casos, frente a los 469 del miércoles. Además, tras varios días de fallecidos en cifras cercanas al mínimo, se han registrado otras 41 muertes en las últimas 24 horas. Sanidad notifica asimismo 27.688 nuevos contagios.

Por grupos de edad, el mayor peso de esa incidencia acumulada sigue estando en los jóvenes, entre los que la tasa de vacunación se mantiene en niveles más bajos. Entre quienes tienen entre 12 y 19 años la incidencia es de 1.311,73 caos, mientras que entre los de 20 a 29 años alcanza ya los 1.581,39 casos, aunque como se observa en la evolución, y tal como adelantó este miércoles la ministra Darias, la curva empieza a estancarse. El récord lo marca Navarra, con una incidencia acumulada de 3.967,16 entre chicos y chicas de 12 a 19 años. En general, por comunidades Cataluña soporta el mayor nivel de incidencia, con 1.107 casos (es la única por encima de 1.000). No hay, en cambio, datos de Baleares.

Por otro lado, España administró un total de 673.737 dosis de vacunas contra el coronavirus en el último día. Con estas cifras, el 60,6% de la población (28.759.879) tiene, al menos, una dosis, y más del 48% (22.949.155) cuenta ya con la pauta completa, lo que indica que se alcanzará la mitad de los ciudadanos españoles con las dos dosis en los próximos días. El objetivo sigue siendo el 70% de la población inmunizada completamente este verano.

Actualmente, hay 4.705 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 838 en UCI. En las últimas 24 horas, se han producido 838 ingresos y 673 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 3,91% y en las UCI en el 9,18%.

Entre el 5 y el 11 de julio, las comunidades autónomas han realizado 1.039.066 pruebas diagnósticas, de las cuales 650.731 han sido PCR y 388.335 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 2.209,55. La tasa total de positividad se sitúa en el 13,70%

En este contexto, la OMS ha defendido que los países no administren una tercera dosis de refuerzo contra la Covid-19 en este momento debido a falta de evidencia científica. "No hay datos científicos que lo justifiquen por el momento", comentó el profesor Houssin en rueda de prensa. El Comité ha expresado su "preocupación" por el hecho de que la pandemia "se esté caracterizando erróneamente como si estuviera llegando a su fin cuando no está ni mucho menos acabada".