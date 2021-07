La Asamblea 'archiva' la comisión de investigación de las residencias con el 'no' del PP y la abstención de Vox

La Asamblea de Madrid ha archivado definitivamente la posibilidad de volver a tener una comisión de investigación que esclareciera lo sucedido en las residencias de ancianos de la región durante la primera ola de la pandemia de Covid-19. Los tres grupos parlamentarios de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) habían pedido volver a reactivar una comisión, ya que la de la pasada legislatura no culminó su trabajo debido a las elecciones del 4-M, pero no ha sido posible porque el 'no' del PP y la abstención de Vox se han impuesto en los trámites.

El portavoz de los populares, Alfonso Serrano, ha justificado su rechazo a la iniciativa alegando que los partidos que la solicitan "ya tienen las conclusiones" y solo pretenden "convencer a otros de su verdad".

Serrano ha reconocido que las muertes de 6.209 mayores que vivían en las residencias de la región ha sido una "terrible huella" fruto de la pandemia que se produjo pese a que sus profesionales sanitarios "hicieron todo lo posible para salvar a esas personas".

Serrano, además, ha aseverado que tras la Covid-19 hay "otro virus que busca rédito político en torno al dolor ajeno", en referencia a la oposición. Mariano Calabuig, que ha ejercido de portavoz de Vox en el debate de esta iniciativa, también ha sido muy crítico con los grupos de la izquierda.

Aunque "fue terrible lo que pasó" en las residencias durante los primeros meses de la pandemia, ha señalado Calabuig, esta propuesta de investigar lo sucedido responde al "interés revanchista y de oportunismo político" de la izquierda.

Vox en un primer momento aseguró que votaría a favor de la constitución de la comisión, pero más tarde se desmarcó y anunció la abstención, una postura que no ha evitado su distanciamiento de los populares.

"Por eso no estamos con ustedes ni con ellos", ha señalado Calabuig refiriéndose a la izquierda y al Gobierno. Este, ha dicho, "falló en lo fundamental y se vio desbordado", pero ahora es momento de "preocuparse por buscar nuevas soluciones para las residencias, en el futuro" y hacerlas "más seguras y tranquilas".

Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos critican el "carpetazo"

La izquierda no ha escatimado en críticas hacia la postura del PP y Vox respecto a este tema. El diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha criticado "la infamia" y "la ruindad" de la derecha por impedir la investigación, y ha dicho que su postura sería totalmente diferente si en el Gobierno de la Comunidad de Madrid estuviera la izquierda.

Delgado ha indicado que el PP quiere "autoindultarse" apoyándose en los votos de Vox y gracias a los resultados del 4 de mayo, que otorgaron una mayoría amplia de 65 escaños a los populares.

Mientras, la socialista Irene Lozano ha denunciado el "apartheid sanitario" que se produjo en las residencias y el Gobierno quiere "ocultar sus propias mentiras". Lozano ha criticado que se dé "carpetazo" y se impida "conocer la verdad" de lo que ocurrió durante la primera ola en los centros de mayores "para que no vuelva a ocurrir".

Por último, la diputada de Unidas Podemos Paloma García ha criticado "el rodillo de las derechas" para impedir la investigación. "No lo quieren investigar porque las competencias en residencias radican aquí y todas las decisiones que se tomaron fueron a través del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha señalado García, que ha apuntado que el PP no quiere crear esta comisión "porque sabe que ha cometido delitos" y Vox "porque les habrán dado algo a cambio".