La població valenciana en risc de pobresa o exclusió social se situa en el 29,3% en 2020

Cal recordar que la taxa AROPE es construeix amb tres variables: població en risc de pobresa; amb baixa intensitat en l'ocupació (tots dos referits a ingressos de 2019); i amb manca material.

D'acord a les dades facilitades per l'INE i consultats per Europa Press, els ingressos mitjans per persona a la Comunitat van ascendir a 11.332 -per davall de la mitjana nacional, de 12.292-; la taxa AROPE va afectar al 29,3%, superior a l'indicador nacional; i el risc de pobresa es va situar en el 24,6.

L'enquesta revela igualment les dificultats econòmiques que pateixen part de les llars d'aquest territori. El 36,1% dels valencians no es pot permetre anar de vacances fora de casa almenys una setmana a l'any i una xifra similar -el 36,8%- no té capacitat per a afrontar despeses imprevistes.

A més, es registra un 14,4% que té retards en pagaments relacionats amb la vivenda principal o en compres a terminis i un 10,7% presenta molta dificultat per a arribar a fi de mes.

Atenent a la manca material, que és l'únic dels tres indicadors en el qual es poden veure els efectes de la pandèmia, a la fi de l'any 2020 hi havia un 7% de la població en tota Espanya en aquesta situació, 2,3 punts més que l'any anterior, aconseguint-se la dada més elevada des de l'any 2014.

Es considera que una persona pateix manca material severa si es compleixen almenys quatre d'aquests nou elements: no pot anar de vacances almenys una setmana a l'any; no pot menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies; no pot mantindre la vivenda a una temperatura adequada; no té capacitat per a afrontar despeses imprevistes (de 750 euros); ha tingut retards en el pagament d'hipoteca o rebuts en els últims 12 mesos; no pot permetre's un cotxe, un telèfon, un televisor o una llavadora.

Per la seua banda, i al fil de la publicació de l'enquesta, Save the Children ha alertat que a la Comunitat Valenciana, un 34,8% dels xiquets i xiquetes estan en risc de pobresa o exclusió social. En total, segons l'ONG, més de 310.000 menors estarien en una situació de pobresa en l'autonomia, la qual cosa suposa un augment de més del 2,4% respecte a les dades de l'any anterior.

L'organització assenyala també que en el percentatge del 29,3% de població en general en risc de pobresa o exclusió social suposa una diferència de més de cinc punts amb les dades de població menor de 18 anys, "la qual cosa torna a situar la infància com un col·lectiu especialment vulnerable enfront de la pandèmia".

Save the Children considera rellevant l'increment de xiquets i xiquetes menors de 18 anys que hi ha vivint en pobresa severa, que puja d'un 13% a un 14,1% a Espanya. A la Comunitat Valenciana aquesta taxa ha augmentat del 14,9% al 19%, la qual cosa implica que ara hi ha prop de 170.000 xiquets i xiquetes en aquesta situació, quasi 38.000 més que fa un any.