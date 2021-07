El Comité Executiu Autonòmic del PPCV aprova l'adhesió a la plataforma Per un Finançament Just

El Comité Executiu Autonòmic del PPCV ha aprovat per unanimitat l'adhesió del PPCV a la plataforma Per un Finançament Just a proposta del president dels 'populars', Carlos Mazón.