El Ayuntamiento de la capital automatiza 4.500 nuevos metros cuadrados de riego inteligente en siete zonas verde

Así lo ha indicado la concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, María del Carmen Angulo, en la visita que ha realizado este jueves a la intervención realizada en la mejora de zonas verdes y riego en La Alameda de Adolfo Suárez.

Esta actuación, según ha puesto de relieve, se suma a los más de 4.500 metros cuadrados de superficie verde en parques y jardines que con medios propios ha adecuado el Consistorio jiennense "tras años de abandono".

La edil ha explicado que el embellecimiento con plantas de flor, en su mayor parte salidas del Vivero Municipal -más de 80.000 unidades producidas en el último año- y la plantación de árboles y arbustos ha sido posible gracias al cambio operado en el sistema de riego, de modo que se pudiera hacer de forma telemática a través del sistema LORA. Esta aplicación programar el mejor momento para el riego, que suele ser nocturno, y la cantidad de agua que mejor viene al tipo de planta.

"Ahorramos hasta un 30 por ciento en el consumo de agua y garantizamos el éxito de la plantación", ha valorado Angulo, quien ha recordado que son ya más de cinco kilómetros lineales de riego nuevo o actualizado las que se ha instalado en la ciudad. Al respecto, ha añadido que "había zonas que no se regaban porque no tenían conducciones, o donde hubo riego y no se reparó más una vez que se estropeó, ha costado mucho poner orden en este sentido".

Junto a La Alameda, en las últimas semanas y antes del parón del mes de agosto, en el que la plantación no es posible, se han atendido zonas como el Parque Obispo García de Castro (junto a plaza de toros), las zonas verdes de la Avenida de Arjona, la rotonda de calle Europa esquina calle Fuente de las Doncellas, las zonas verdes en calle Unicef y Fuente del Moralejo, el césped del primer tramo del parque conocido como de los Telettubies.

También se ha actuado en el riego del parque del Bulevar en el tramo dedicado a Juan Pablo II y a Andrés de Vandelvira y en barrios como El Tomillo o Santa Isabel. Está previsto para después del verano el acondicionamiento de los jardines del polideportivo de La Salobreja, con más de 57.000 metros cuadrados, y otros 2.640 metros de jardines de la avenida de Andalucía.