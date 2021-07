Sindicats critiquen el traspàs al Palau de la Banda Municipal i creuen que suposarà "una minva"

En un comunicat conjunt, aquestes organitzacions sindicals lamenten que la Banda Simfònica Municipal de València "s'enfronta ara a una de les majors crisis de la seua més que centenària història". "En una comunitat com la valenciana, reconeguda mundialment pel seu potencial de bandes, és incomprensible que es vullga portar a terme un traspàs que pot acabar amb la Banda Municipal tal com sempre s'ha conegut", consideren.

En aquest sentit, recorden que el 9 de juliol la Junta de Govern va acordar iniciar els tràmits procedents a la modificació i actualització de l'estatut rector de l'Organisme Autònom del Palau de la Música, la qual cosa suposa l'inici del procés d'integració de la Banda Municipal.

Es tracta d'una decisió "purament política que no ve determinada per exigències jurídiques ni econòmiques i que creiem que serà molt perjudicial per a l'agrupació", sostenen.

PLANTILLES

"És públicament conegut -continuen- que el Palau no travessa pel seu millor moment, amb les seues sales tancades des de fa ja dos anys. A més, l'agrupació resident, l'Orquestra de València, vé arrossegant unes manques en matèria de plantilla molt evidents, la qual cosa ens porta a plantejar-nos seriosos dubtes sobre la capacitat del Palau per a assumir la gestió de tots dos col·lectius amb plenes garanties".

I, en aquesta línia, es mostren "convençuts que la transferència al Palau suposarà una minva per a la Banda Municipal en tots els sentits i una pèrdua per a la ciutadania que pot veure perillar la seua continuïtat tal com s'ha conegut des de 1903".

A més, argumenten que "la fórmula o instrument jurídic que es vol utilitzar per a integrar als músics de la banda en el Palau, la transferència de funcionaris és diferent a la qual es va utilitzar quan es va crear el Palau de la Música i l'Orquestra va passar al Palau, que és la fórmula que s'ha utilitzat sempre i en totes les administracions quan es creen organismes autònoms que passen a prestar servicis, que abans es prestaven a l'Administració matriu".

"I tenim bastants dubtes jurídics sobre que es puga utilitzar a l'àmbit de l'Administració local", conclouen.