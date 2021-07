El PSPV critica el "populisme vacunal" del PP i assenyala que "no hi ha vacunes perquè tothom s'autocite"

Així ha valorat Mata aquest dijous la situació sanitària que travessa la Comunitat Valenciana, on ha destacat la "velocitat de creuer" en el procés de vacunació al mateix temps que ha apel·lat a la responsabilitat dels més joves. A més, s'ha mostrat cautelós respecte a l'autocita: "Veiem com està funcionant en altres autonomies i em sembla que és un desastre".

En aquest sentit, ha defès el procés valencià que "està garantint primer que els joves ens diguen quan se'n van, i fer un seguiment perquè puguen verificar les seues dades". A més ha remarcat que es compensarà a l'autonomia per les vacunes a no residents.

A més, Mata ha recordat que "els sectors de la població de més risc ja estan vacunats" i ha subratllat que aquest Govern "seguirà el sistema de vacunació per edats recomanat pel Govern d'Espanya, l'Agència Europea del Medicament i de l'OMS de dalt a baix": "A diferència d'altres comunitats autònomes ací s'administren totes les dosis que rebem". Igualment ha apel·lat a la responsabilitat dels joves i ha destacat el sistema aplicat per la Generalitat per a planificar la vacunació de cara a l'estiu.

Finalment ha conclòs que "les xifres de letalitat per la Covid són molts més baixes que la resta de les comunitats autònomes i ha celebrat que "les vacunes estan resultant positives, davant possibles contagis del sector jove al més major". Així i tot ha recalcat la importància de la prevenció i ha recordat que encara que "les restriccions es puguen alleugerir ens retorna la càrrega de responsabilitat a cadascun de nosaltres".