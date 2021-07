El 81,28% dels estudiants aprova la PAU extraordinària de juliol

En total, dels 2.174 alumnes examinats de la fase obligatòria, han resultat aptes 1.773 estudiants. Aquesta xifra suposa un 16,71% menys d'estudiants aptes en relació amb la convocatòria ordinària de juny.

D'altra banda, s'han presentat només a la fase voluntària de les PAU un total de 940 estudiants, dels quals 172 estudiants procedeixen de cicles formatius i 768 de batxillerat. La xifra global d'alumnes presentats a la convocatòria extraordinària de les PAU enguany ascendeix a 3.114 estudiants.

Quant als percentatges d'aprovats, la UMH és el centre amb major percentatge d'alumnes aprovats, amb un 87,64% d'aptes; li segueix la UV amb un 82,95% d'aptes; la UA compta amb un 79.14% d'aptes seguida de l'UJI amb un 78.63%, i la UPV amb un percentatge del 78.04% d'aptes.

NOTA MITJANA DE 5,18

La nota mitjana obtinguda pels alumnes que han superat la Fase Obligatòria de les PAU al juliol ha sigut d'un 5,187; en el cas de les dones la nota mitjana ha sigut lleugerament superior a la dels homes, amb un 5,210 enfront del 5,162 dels homes.

Per universitats, la nota mitjana més alta ha sigut per a la UMH amb un 5,494; els estudiants examinats per la UV han obtingut una mitjana de 5,206; li segueixen els estudiants presentats en la UA amb una mitjana de 5,064; un 5.061 els de l'UJI, i una mitjana de 5,058 han obtingut els estudiants examinats a la UPV.

Les dades es poden consultar al portal de l'alumne, mitjançant l'usuari i la contrasenya que es proporciona a l'alumne en iniciar les proves. Les sol·licituds per a la revisió d'exàmens es presentaran els dies 16, 19 i 20 de juliol. Finalitzant el termini el dimarts 20 de juliol a les 14 hores.

La Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preescripció, publicarà la resolució de les revisions, incloent, si és el cas, la tercera revisió, el dia 22 de juliol.

ADMISSIÓ I RECLAMACIONS

El pròxim dia 16 de juliol es publicarà el resultat de la preinscripció a les universitats. El termini de presentació de reclamacions serà els dies 19, 20 i 21 de juliol, de manera telemàtica.La resolució de les reclamacions es publicarà el 23 de juliol.

Els estudiants que no hagen obtingut l'accés a la titulació universitària desitjada, i es troben en llista d'espera, hauran de consultar les web de les universitats per a seguir confirmant el seu interés en la titulació desitjada.

Així mateix, l'alumnat que no obtinguera plaça quan es resolga el procés d'inscripció amb l'assignació inicial o posteriorment en la gestió de les llistes d'espera que realitzen les universitats, haurà de consultar les seues pàgines web, o posar-se en contacte amb la universitat en el mes de setembre, per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.