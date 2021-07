Compromís demana que es "flexibilitzen" les franges per a poder vacunar als més joves "ara mateix"

El diputat de Compromís en Les Corts Carles Esteve ha demanat que es "flexibilitzen" les franges d'edat per a poder començar a vacunar als més joves "ara mateix".

Així s'ha pronunciat Esteve aquest dijous al parlament valencià, on ha incidit que han d'arribar "més vacunes", ja que "capacitat de vacunar, tenim". No obstant això, no s'ha pronunciat sobre si el sistema hauria de passar a ser d'autocita o d'altre tipus.

A més, ha considerat que en aquests moments, a la Comunitat Valenciana "li tocaria rebre més vacunes" en tindre població més jove. "Necessitem tindre més vacunes i un mecanisme més flexible de l'estratègia comuna de vacunació".