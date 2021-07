Cvirus.- L'oci recolza la implantació del passaport covid com "una de les millors solucions" per a la seua activitat

Així s'han pronunciat representants del sector després d'una reunió mantinguda aquest dijous entre l'Associació de Promotors de Festivals de la CV (PROMFEST), la Federació d'Oci i Turisme de la Comunitat (FOTUR), l'Associació de Promotors de Grans Festivals (PROFEST), l'Associació de Promotors Musicals (MUSICAPROCV) i empreses associades de festivals, espectacles, concerts, salons d'esdeveniments, sales de festa, ball, discoteques, pubs i indústries afins.

Les diferents entitats, per consens, han acordat que "una de les millors solucions" per al sector és implementar el certificat covid digital de la UE, en línia amb la proposta del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, d'estendre l'ús del Certificat COVID Digital de la UE "a tot el sector turístic i de l'oci per a, d'aquesta manera, garantir la tranquil·litat dels usuaris i la seguretat dels establiments".

Les patronals, en un comunicat conjunt, han destacat que aquest certificat ja s'utilitza per als desplaçaments, tant amb avió com amb vaixell, en diferents països europeus, i que França ja ho està utilitzant en els seus negocis, "amb bons resultats".

Les associacions han ressaltat, a més, que és un document estandarditzat que "es pot portar sempre damunt, al mòbil, i presentar-lo a l'entrada dels locals, espectacles, festivals i qualsevol indústria afí, i a més es pot comprovar fàcilment pels servicis d'admissió la coincidència de les dades amb el DNI".

D'aquesta forma, "es garantirien espais i entorns d'oci segur, atés que tota persona que està a l'interior dels locals, o en espais delimitats per a esdeveniments, estan vacunats o tenen un resultat negatiu de PCR, per la qual cosa ajudaria a eliminar els riscos", han valorat.

En conseqüència amb tot açò, el sector entén que "s'ha d'aplicar a les indústries" que representen "l'obligatorietat per a accedir a les mateixes el Certificat Covid Digital de la UE".

Per tant, ha exigit a la Conselleria de Sanitat que "complisca amb els pactes acordats" en la reunió que va mantindre amb el sector el passat 17 de maig, "en la qual es va establir un pla d'actuació que no s'està complint en absolut, a més de seguir convocant la taula de treball amb la qual es va comprometre a reunir-se cada dos setmanes".