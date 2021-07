PPCV apoya Pasaporte Covid en interiores como "mal menor" antes de "una nueva vuelta de tuerca" a la hostelería

Así lo ha señalado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, tras reunirse con representantes de SOS Hostelería, encabezados por su presidente Fidel Molina, para analizar la situación "de un sector muy castigado". Igualmente, Mazón ha abogado por acelerar la vacunación a los jóvenes.

Carlos Mazón ha destacado el peso de la hostelería en la economía valenciana: más de 35.000 establecimientos y genera el 8,5% del empleo total. "Miles de familias que trabajan en este sector han pasado una situación muy crítica con el confinamiento, con un cierre aproximado del 20% de los establecimientos", ha explicado.

El líder 'popular' ha expresado su rechazo "a las últimas medidas adoptadas por la Generalitat contra la hostelería", aunque sí ha apoyado el aumento de las sanciones a botellones. No obstante, las medidas restrictivas "son desproporcionadas e injustas y señalan a un sector que no es ni el máximo ni el responsable de los contagios". "No hay ningún estudio que acredite que el ocio nocturno es un lugar de mayor foco de contagios", ha agregado.

"Todos preferiríamos que nuestros hijos estén en un local controlados por profesionales que no desperdigados en zonas no detectadas, sin control, donde no hay responsables vigilando ni se guardia la seguridad. A pesar de estos recortes injustificados no sabemos cuál va a ser la siguiente medida. Si son ciertos los datos y los contagios siguen creciendo, si no hay medidas más inteligentes, todos nos tememos que el siguiente paso será el cierre", ha añadido.

Mazón ha instado a la Generalitat a que "antes de tomar decisiones deberían escuchar al sector". En este sentido, ha incidido en que el Pasaporte Covid "sería un mal menor, una decisión inteligente antes de tomar medidas que acaben con el empleo de muchas familias". "Es una medida proporcionada. Lo que no puede ser es que cada vez que hay restricciones siempre empiecen por la hostelería", ha agregado.

"EL PEOR DATO DE VACUNACIÓN DE JÓVENES"

Carlos Mazón ha lamentado que "en la Comunitat Valenciana tengamos el peor dato de vacunación de jóvenes de toda España". Para Mazón, el valenciano es un gobierno que "queda desacreditado cuando culpabiliza a los jóvenes pero apenas llega a una tasa del 12% de vacunación, muy por debajo por ejemplo del 20,5% de otras comunidades".

"En otras autonomías como Madrid se ha puesto en marcha la autocita para los jóvenes y la vacunación por la noche. Esas medidas parecen difíciles aquí cuando han enviado a tres mil sanitarios a su casa. La Generalitat debería mirar más a su propia responsabilidad antes que señalar a otros sectores. Debería hacer un esfuerzo porque son las medidas sanitarias las que nos va a salvar". En este sentido, se ha mostrado partidario de la autocita y la vacunación 24 horas.