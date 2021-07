Endesa impulsa el empleo entre más de 150 familias en grave riesgo de exclusión en Aragón

Para hacer balance del primer año de andadura de esta incitativa, el presidente de la Fundación Adecco, Enrique Sánchez, se ha reunido con el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Al encuentro han asistido, asimismo, el director general de la Fundación Adecco y directora de operaciones, Francisco Mesonero y Arancha Jiménez, respectivamente, así como María Malaxecheverría, Paolo Bondi e Ignacio Jiménez Soler, directores generales de sostenibilidad, personas y organización y comunicación de Endesa.

En una nota de prensa, Endesa ha explicado que, aún a falta de datos concluyentes y definitivos, se estima que la crisis del coronavirus podría empujar a 6 millones de ciudadanos a situaciones de exclusión y/o pobreza, alcanzando al 31 por ciento de la población, frente al 18 por ciento de antes de la pandemia.

Durante el encuentro, los directivos han analizado los resultados conseguidos hasta el momento, deteniéndose en nuevos retos y acciones que se desarrollarán para impulsar la diversidad y la inclusión en una coyuntura especialmente complicada.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha indicado que "el empleo es el mejor mecanismo de protección social, la respuesta más certera para que las personas con más dificultades puedan esquivar la exclusión y llevar una vida digna e independiente".

Desde Endesa, "estamos firmemente alineados con los ODS y la iniciativa '#EmergenciaPorElEmpleo' tiene un inmenso potencial para avanzar en su consecución. De este modo, queremos contribuir al cumplimiento de la máxima de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás y contribuir a que la salida de esta crisis tan dura sea inclusiva desde el principio", ha añadido.

91 CONTRATOS EN ARAGÓN

Este proyecto se propone acompañar en su acceso al empleo a 10.000 familias españolas que atraviesan grandes dificultades como consecuencia de la pandemia. Quienes han recibido el apoyo de la entidad han participado en un itinerario de empleo personalizado y transversal, que ha culminado, hasta la fecha, con la firma de 281 contratos de trabajo, de los cuales 91 han sido en Aragón.

El perfil del beneficiario es el de una persona cuya unidad familiar atravesaba un gran riesgo de exclusión social, frecuentemente asociado a situaciones de monoparentalidad, violencia de género, desempleo de larga duración superados los 45 años, economías domésticas bajo el umbral de la pobreza, entre otras circunstancias.

"Se trata de personas que tenían una vinculación muy frágil con el mercado laboral o buscaban empleo en circunstancias de gran complejidad debido a su escasa cualificación, falta de experiencia profesional o privación material severa. La COVID-19 evidenció su vulnerabilidad, situándoles en la pobreza o al filo de la misma. En este contexto, resulta fundamental el compromiso de empresas que, como Endesa, están dando un paso al frente para apoyar a la sociedad cuando más lo necesita", ha destacado el presidente de la Fundación Adecco, Enrique Sánchez.

El apoyo de Endesa forma parte del Plan de Responsabilidad Pública de la compañía, presentado al inicio de la pandemia y dotado con 25 millones de euros. Tras atender las necesidades sanitarias del país, ahora el plan se centra en la crisis económica que está golpeando, especialmente, a los hogares con más dificultades.

PRÓXIMOS DOS AÑOS

La COVID-19 ha traído consecuencias devastadoras para el mercado laboral. Atendiendo a la última Encuesta de Población Activa y realizando una comparativa anual con el mismo periodo del año pasado, Endesa ha advertido que, durante el último año, 15.600 personas han perdido su trabajo en Aragón y 8.700 personas han engrosado las listas del desempleo. Así, el número total de desempleados en la comunidad asciende a 78.000.

En cuanto a los efectos sociales de estas cifras, la organización ha manifestado que éstos no son inmediatos y la crisis económica tiene un gran potencial para amplificar la desigualdad en el país. No en vano, a menudo, existe un 'delay' de hasta 2 años entre el empeoramiento de los indicadores laborales y sus consecuencias sociales: muchas personas han perdido su empleo en sectores que ya no generan las mismas oportunidades profesionales y actualmente cobran prestación, pero en un plazo no muy largo dejarán de hacerlo, siendo por tanto fundamental intervenir antes de que su desempleo se cronifique y se vean arrastrados a situaciones vitales de pobreza y/o exclusión.

ENDESA Y LA ESCUELA #EMERGENCIAPORELEMPLEO

Consciente de la importancia de reforzar el acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión durante estos meses y, en el marco de su colaboración con '#EmergenciaPorElEmpleo', Endesa inicia este mes de julio la Escuela del mismo nombre, en la que involucrará a sus empleados en el reto de la inclusión laboral de las personas con más dificultades.

La escuela '#EmergenciaPorElEmpleo' es un voluntariado que consta de 6 módulos, desarrollados en distintas sesiones formativas, que serán lideradas por los propios empleados voluntarios de Endesa.

Tras recibir una formación, los profesionales impartirán el contenido de estas sesiones, vía online, que darán comienzo este mes y finalizarán en diciembre de 2021.

Dichas formaciones versarán sobre contenidos esenciales para incrementar el conocimiento del mercado laboral y mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión: relaciones laborales -tipos de contrato, interpretación nóminas-, finanzas personales -alfabetización financiera, capacidad de ahorro-, identidad digital -redes sociales, autocandidatura-, la empresa del siglo XXI -perfiles más demandados, competencias-, selección de talento -prueba de selección o entrevistas de trabajo- y eficiencia energética-interpretación factura gas, bono social-.