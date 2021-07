Urkullu precisa que el nuevo decreto plantea que "se tome como prohibición la excesiva interacción social"

Urkullu, que ha visitado este jueves en Etxebarria (Bizkaia) la cooperativa Eika, se ha referido al decreto publicado este jueves en l Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), que entrará en vigor este sábado, por el que se modifica el anterior decreto del lehendakari de 7 de julio, manteniendo las medidas generales establecidas pero añadiendo la limitación de permanencia de personas no convivientes en espacios públicos de 00.00 a 6.00 horas.

Tras agradecer el "comportamiento social" que se ha dado "prioritariamente" en el año y medio de pandemia del coronavirus y reconocer el "esfuerzo" ante lo que se viene a denominar como "fatiga pandémica" como consecuencia del cumplimiento de las medidas preventivas por parte de cada de cada uno de los individuos y del conjunto de la sociedad, Urkullu ha insistido en que "lo importante es que cumplamos las medidas".

En ese sentido, ha indicado que "solamente se puede entender que tengamos que llegar a prohibiciones o a recomendaciones ante determinados comportamientos si es que no se cumplen las medidas".

Según ha insistido, "si se cumplieran las medidas preventivas por parte de cada uno de nosotros y colectivamente, probablemente no estaríamos hablando" de cómo hacer cumplir esas medidas preventivas que "tienen que ver con la excesiva interacción social sin cumplir las medidas preventivas, como es el uso de as mascarillas o no guardar la distancia debida entre las personas en la interacción social".

"Esto es lo importante, lo demás es secundario que se convierte en importante, porque si no cumplimos, efectivamente, hemos de adoptar medidas que pueden ser coercitivas, como una prohibición, o medidas que pueden ser a modo de recomendaciones en función de la cobertura legal y del ámbito competencial que nos corresponda en la Administración vasca", ha subrayado.

Urkullu ha precisado que, con el nuevo decreto, lo que se plantea es que "se tome como prohibición la excesiva interacción social y, por lo tanto, el agrupamiento de personas en determinados ámbitos que se dan, intentando también que un horario establecido, como es el de las doce de la noche hasta las seis de la mañana, suponga una interpretación para aquellas personas que puedan ser usuarias de ese tipo de horarios de que en esa interacción social hay un riesgo".

La medida de control del cumplimiento de las medidas preventivas, ha apuntado, será "la colaboración entre la Ertzaintza y la Policía Local en aquellos casos donde pueda ser, evidentemente". Asimismo, ha insistido en que "lo importante, más allá de la medida, es la concienciación de que estamos en una onda pandémica nuevamente, con una variante que tiene una capacidad de contagio muy rápida y muy superior a las variantes que hemos conocido hasta ahora" y que "está incidiendo en un sector de la población todavía no vacunada de manera mayor que en otros segmentos de población con la vacuna". "Todo esto -ha reiterado- nos tiene que hacer tomar conciencia de cuales son nuestros hábitos y comportamientos".

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por otro lado, se ha referido a las sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, un fallo que, según ha dicho, "no comparte" pero "acata, porque no queda otro remedio".

Y no la comparte, según ha explicado porque, "en principio, de lo que se trata es de intentar llevar a efecto medidas que son absolutamente urgentes y necesarias para intentar atajar la transmisión de un virus" porque "estamos hablando de la salud individual y de la salud colectiva".

Tras recordar que ante lo que fue el anuncio del estado de alarma, la primera reacción del Gobierno Vasco fue "no compartir el estado de alarma tal y como se planteó" argumentando que "existía legislación ordinaria y, en su caso, capacidad para la producción legislativa que sin necesidad de la aplicación de un estado de alarma supusiera la posibilidad de medidas", Urkullu ha indicado que, "al final, se optó por el estado de alarma por parte del Gobierno español y todas las veces que ha ido al Congreso de los diputados su ratificación ha ido avalada".

El lehendakari ha señalado, en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, que "parece que plantea un estado de excepción frente a un estado de alarma que debería haber sido consultado previamente y llevado al Congreso de los Diputados, cuando el estado de alarma, en cada una de las ratificaciones, ha sido llevado al Congreso de los Diputados".

"Hoy estamos asistiendo a las consecuencias de la decisión ayer del Tribunal Constitucional en relación al confinamiento en el primer periodo del estado de alarma del año pasado", ha lamentado, para recordar como vienen reclamando "cobertura legal, herramientas con cobertura legal y judicial, para que podamos, en su caso, disponer de medidas si lo que es pretende es intentar atajar y cortar de raíz l transmisión del virus".

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL COVID

En relación a su ausencia en el homenaje celebrado este jueves en la Plaza de la Armería del Palacio Real en Madrid a las víctimas del coronavirus, el lehendakari ha recordado que el año pasado asistió al primer acto organizado en memoria de las víctimas del coronavirus en Madrid, y ha destacado que el pasado 21 de septiembre se inauguró un parque en Vitoria en memoria de las víctimas del coronavirus recientemente se ha celebrado un acto en el Humedal de Salburua, en Vitoria, en el marco del programa Betirako de acompañamiento a los familiares de las víctimas fallecidas por el covid.

Por lo tanto, ha asegurado que el compromiso del Gobierno Vasco con las víctimas de la pandemia es "absoluto" y ha remarcado que en muchas de sus intervenciones hace referencia al reconocimiento a las personas fallecidas.

En ese sentido, ha señalado que "no se trata de sacar las cosa de quicio" por no asistir a un acto al que ya asistió el año pasado. "El recuerdo es permanente y, por eso, la adopción de medidas en un momento en el que todavía el virus sigue entre nosotros y es un virus que llega a matar a las personas".