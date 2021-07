Maestro Joao vuelve a cargar contra Rocío Flores: "Voy a pedir el protocolo para no cruzarnos"

Maestro Joao es uno de los rostros televisivos que más crítico ha sido con Antonio David y Rocío Flores durante los meses en los que Rocío Carrasco ha contado su historia en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El vidente ha defendido desde un principio a la hija de Rocío Jurado y ha comentado ante los micrófonos de Europa Press su opinión sobre el posible encuentro entre madre e hija por los pasillos de Mediaset.

"Las heridas no están cerradas y me parece bien. Yo soy muy de Rocío Carrasco, que la adoro y la apoyo. Si ella decide que no se deben cruzar o ver, yo encantado", ha comentado el colaborador.

Además también ha querido dejar claro que él tampoco quiere saber nada de Rocío Flores: "No hay relación. Y viendo la manera en la que se comporta tampoco la quiero. Voy a pedir el protocolo para no cruzarnos".

Un momento que Maestro Joao ha aprovechado también para hablar sobre las últimas confesiones de la 'Princesa del pueblo' sobre Rocío Carrasco: "Belén Esteban es clara. Si lo dice así es porque es así. Hay una sentencia y yo creo en la justicia".