Una docena de centros de salud impulsa planes contra la saturación y Sanidade prevé las videoconsultas antes de 2022

"Están siendo muy bien recibidos por los profesionales", según ha destacado la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Estrella López-Pardo, en una comparecencia en sede parlamentaria.

En concreto, en la comisión de sanidad del Parlamento gallego, esta responsable, que tomó posesión a finales del pasado mes de abril, ha expuesto las principales líneas en las que trabaja la Xunta para la mejora de la atención primaria.

Entre otros, ha apuntado que impulsaron planes locales centros de salud como los de Sárdoma, Lavadores, Santa Comba, Os Tilos, As Pontes, Caranza, Xinzo, Castro Caldelas, Virgen Peregrina, Os Mallos, Elviña y Vilalba.

Tras conocer estos documentos, ha apuntado, representantes de Sanidade se están desplazando a estos centros, donde han detectado "gran receptividad" a dichos planes.

Según ha añadido, el calendario previsto "facilitará" que antes de que termine el año diferentes servicios comiencen a trabajar "de forma más autónoma". Los profesionales que lideren un servicio, ha agregado, contarán con el apoyo y las herramientas que le suministrará la consellería.

También para antes de que finalice 2021, la directora xeral ha apuntado que está previsto "contar con servicio de videoconferencia" para las consultas médicas y de enfermería.

"La pandemia no podía continuar posponiendo el proceso", ha resaltado Estrella López-Pardo sobre el modelo "mucho mejor" que la Xunta pretende implantar para la atención primaria gallega.

Sobre el "agotamiento de un modelo organizativo que innovó muy poco desde 1980", ha expuesto las medidas elaboradas con la participación de los profesionales y ha mencionado el compromiso de creación de plazas, 102 en 2020 de las que fueron cubiertas 80 "por no haber profesionales disponibles" en alguna especialidad.

En cuanto al "marco consensuado para seguir con este proceso de remodelación ya iniciado en 2019", la directora xeral ha señalado a la recuperación de la normalidad y a "nuevas agendas que ayudarán a los profesionales a gestionar mejor el tiempo disponible", así como a "equilibrar la presencialidad manteniendo la seguridad y sin perder la ventaja de la consulta telefónica, siempre seleccionada a criterio del profesional".

Asimismo, ha apostado por que la primaria "abandone el papel de puerta de entrada del sistema para convertirse en el eje vertebrador del sistema". Ello, ha dicho, "requiere una actitud más proactiva" y es preciso entonces "otorgar más capacidad directiva a los servicios". "Con esta finalidad estamos desplazándonos a cada una de las siete áreas para reunirnos con los profesionales y apoyarlos en el desarrollo de los planes de salud", ha explicado.

Estos planes, según la responsable de Planificación e Reforma Sanitaria, "trabajarán de forma prioritaria en cómo reducir la saturación" y en "cómo abordar la demanda imprevista".

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el socialista Julio Torrado ha valorado el "buen diagnóstico" presentado por la titular de la dirección xeral, al tiempo que ha apelado a un acuerdo en la Cámara para actuar con base en el mismo.

Por su parte, ha mostrado "cierta esperanza" por que la nueva responsable mantenga "dentro del Gobierno lo que firmaba desde fuera", en alusión a dicho informe, que validan "todos los profesionales".

"Mientras mantenga esta línea estratégica le vamos a apoyar. Deseamos que no la modifique. Le damos un primer apoyo claro e incluso esperanzador", ha enfatizado.

Mientras, la nacionalista Montse Prado ha criticado que "todos los pasos del PP" en los últimos tiempos "fueron en el camino del deterioro" de la atención primaria.

Al respecto, ha recordado que el BNG "denunció" la situación pero se le acusó "de creare mala imagen" de la sanidad gallega. "No quisieron aceptar ninguna de las propuestas", ha lamentado.

Ahora, ante una situación "muy preocupante", ha reprobado "medidas para parecer que se mueven cuando en realidad no es que estén en la casilla de salida, dieron pasos atrás porque la atención primaria ya no es que no es esa llave de bóveda, esa accesibilidad está muchísimo peor que en 2019, y no exclusivamente por la pandemia".

Por parte del PPdeG, Encarnación Amigo ha aplaudido haber "asumido como guía" un documento de gestión elaborado por "profesionales independientes", algo que ha visto "garantía de éxito en esta nueva responsabilidad que asumió" la directora xeral.

RÉPLICA

Consciente de que "ciertas medidas son de gran calado y por tanto no tendrán efectos inmediatos", la directora xeral ha defendido estar ya "tomando medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad y reducir la saturación de las agendas".

"La clave sin duda será seguir trabajando en las líneas establecidas para conseguir la mayor implantación, rectificar e incluir otras nuevas si fuera necesario para avanzar en un nuevo modelo de atención", ha finalizado.

"No se trata solo, que también, de realizar inversiones, sino de ordenar y mejorar la capacidad de resolución de los equipos profesionales que tenemos", ha concluido en el turno de cierre.

Así, ha reconocido que "aún persiste la saturación en las consultas", por lo que ha apostado por adoptar "medidas estructurales y organizativas".