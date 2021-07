La Comunitat Valenciana acelerará la vacunación con la compensación de dosis a partir de agosto

Asimismo, Barceló ha explicado que esta compensación responde tanto a la vacunación de personas desplazadas de otras comunidades como al "déficit" que se produjo al inicio del proceso de vacunación, cuando se destinaron más dosis a comunidades autónomas con población más envejecida. Por tanto, ha señalado, se espera que dichas dosis lleguen entre agosto y septiembre para así "dar un empujón" a la inmunización de la sociedad.

Así se ha pronunciado la consellera, durante un acto en la sede de Distrito Digital en Alicante, donde también ha indicado que la Conselleria observa "con preocupación" el crecimiento de la incidencia, pero ha recalcado que se ha "ralentizado" respecto a las pasadas semanas.

"Nosotros llevábamos tiempo reclamando al Ministerio de Sanidad mayor número de dosis porque se estaban produciendo dos hechos por los que la Comunitat Valenciana necesitaba que se le compensara con un mayor número de vacunas, como son la vacunación de desplazados y los criterios de población joven", ha explicado.

Respecto a los motivos por los que se ha solicitado un mayor número de dosis al Gobierno Central, Barceló ha detallado la Comunitat ha vacunado a personas desplazadas de otras comunidades y, por tanto, el Ministerio se ha comprometido en las próximas semanas a hacer un cruce de datos con otras comunidades autónomas para saber cuántos ciudadanos y ciudadanas hemos vacunado, "tanto de nuestra propia comunidad como desplazados de otras comunidades.

"Por otro lado, hemos pedido que se nos compensara con un mayor número de vacunas porque al principio de la pandemia, para proteger la salud de los mayores, se destinaron más vacunas y dosis a aquellos territorios con mayor población de mayores; ahora que ya están protegidos y recibimos vacunas de acuerdo con nuestra población, necesitamos resolver el déficit que se ha producido a lo largo del tiempo dado que hay otras comunidades que tienen una población más envejecida que recibieron más dosis", ha aseverado.

Ante esa circunstancia, la titular de Sanitat ha manifestado que las vacunas llegarán en agosto y septiembre, lo que permitirá acelerar el ritmo de vacunación. "Hay un compromiso del Ministerio que con las dosis que van a llegar de Moderna en el mes de agosto y septiembre se compensará a aquellas comunidades que han recibido menos por tener una población más joven en un momento en el que había que proteger a nuestros mayores", ha precisado.

En otro orden de asuntos, preguntadas por la posibilidad de abrir una agenda de vacunación para los ciudadanos como ha expuesto la Comunidad de Madrid, Barceló ha detallado que esta opción no supone que se esté dando cita para recibir las dosis "de un día para otro" y que no quiere decir que "sea más rápido".

"Donde se están abriendo esas agendas no se están dando citas para el día siguiente, sino para uno o dos meses, por lo que no quiere decir que uno se vacune cuando quiera o que sea más rápido", ha sostenido.

Asimismo, Barceló se ha referido a la incidencia acumulada en la Comunitat y a la progresión de los contagios de coronavirus. A preguntas de los medios de comunicación, ha afirmado que existe "preocupación" pero que se ha "ralentizado" el crecimiento de los casos respecto a otras semanas.

"Observamos con preocupación el crecimiento de la incidencia pero se ha ralentizado, no tenemos el crecimiento de las pasadas semanas, por lo que vemos que está creciendo pero también con la esperanza de que se está conteniendo el virus", ha añadido.

LA MARINA

Igualmente, preguntada por la expansión del virus en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa y por un posible endurecimiento de las medidas, Barceló ha señalado que para tomar esa decisión deben darse distintos criterios, por lo que se deben tomar con "cierto equilibrio" y "rigor científico".

"No se trata sólo de fijarse en el número de casos, tienen que darse distintos criterios como la incidencia acumulada o el ritmo de contagios; hay municipios pequeños que están controlados y aunque les suba mucho la incidencia por tener pocos casos, no quiere decir que vayamos a tomar medidas. Las medidas se tienen que adoptar con cierto equilibrio y con rigor científico, porque en la apariencia puede parecer que la incidencia se está disparando pero no".