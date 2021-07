Ribó contactarà la setmana vinent amb la nova titular de Transports per a abordar infraestructures pendents

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar les bases del concurs per al disseny del jardí Trini Simó en el solar de Jesuïtes, preguntat per si s'ha posat ja en contacte amb Raquel Sánchez per a abordar eixos assumptes.

El primer edil ha explicat que no ho ha fet encara per a donar a la nova ministra "una setmana" des del seu nomenament amb la finalitat de que puga "posar-se al dia" abans de plantejar-li les peticions de la capital valenciana. Ha assenyalat que té previst dirigir-se a la titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dilluns vinent.

"No he contactat encara. Esperaré fins a la setmana que ve perquè em pareix una qüestió, per dir-ho així, de justícia que tinga una setmana per a posar-se al dia en el nou ministeri", ha exposat el responsable municipal, que ha agregat que pensava fer la sol·licitud el dilluns.

Joan Ribó ha assegurat que quan parle amb la ministra li plantejarà "les necessitats fonamentals" de València en matèria d'infraestructures i ha afirmat que "ací està el soterrament de Serrería i el tema del canal d'accés". Al seu torn, ha apuntat que són assumptes que considera "un element fonamental per al Corredor Mediterrani i la infraestructura ferroviària de la ciutat".

"MOBILITAT METROPOLITANA"

Igualment, l'alcalde ha manifestat que entre les qüestions pendents "està també tot el pla de Rodalies de la ciutat de València" i ha dit que a més hauran de "parlar del tema de la mobilitat metropolitana".

"Hi ha molts temes que parlar amb la nova ministra de Transports, com ho parlem amb l'anterior ministre -el socialista valencià José Luis Ábalos-", ha asseverat Joan Ribó. Ha insistit que a Raquel Sánchez li "transmetrà la reivindicació i la preocupació" per eixos assumptes.