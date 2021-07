El II Jazz Festival Cáceres ofrece cinco conciertos y un pasacalles entre el 4 y el 7 de agosto

La cita, que forma parte de la programación de CácerEs Cultura que organiza el Consorcio Gran Teatro de Cáceres, pretende reivindicar esta música que abarca desde los sones cubanos al jazz contemporáneo, desde los ritmos de Nueva Orleans a las músicas del mundo (world music). La entrada a las actuaciones es gratuita hasta completar el aforo.

El cartel se ha presentado este jueves en la capital cacereña con la presencia, entre otros, de la directora del Cemart, Toni Álvarez, y el director del certamen, Joaquín de la Montaña, quien ha señalado que "el jazz va teniendo cada vez más adeptos y seguidores en la región". "El jazz no es solo un estilo de música altruista o de unos pocos entendidos, sino que, por el contrario, cada vez más gente joven se interesa por este estilo", ha subrayado.

La programación de este año, señala De la Montaña, "refleja el buen estado de salud del que goza el jazz a nivel nacional e internacional", y acoge diferentes vertientes o corrientes de esta música, que se ponen de manifiesto en multitud de festivales, "desde el jazz más ecléctico o vanguardista hasta las raíces de la música cubana".

PROGRAMACIÓN

El programa lo abrirá la banda extremeña Bloom Quintet en el bar Mastropiero el miércoles 4 de agosto a las 22,30 horas. A los músicos extremeños, que proponen un recorrido por el jazz y las músicas del mundo (world music), les acompaña el pianista andaluz Javier Galiana.

Al día siguiente, jueves 5, el pasacalles protagonizado por la extremeña Manteca Brass Band partirá a las 20,30 horas desde el Gran Teatro en dirección a la Plaza Mayor. Este conjunto de músicos interpretarán ritmos y temas procedentes de la tradición jazzística de Nueva Orleans que podrían escucharse durante la celebración de su fiesta principal, el Mardi Grass, el carnaval que se celebra anualmente en esta ciudad del sur estadounidense.

La presencia de los músicos extremeños en el Jazz Festival Cáceres es relevante porque, según Joaquín de la Montaña, muestra "el alto nivel que están alcanzando". "Para nosotros no es un simple compromiso con ellos, sino una obligación y un deber que estén en la programación por méritos propios. Que sean músicos extremeños no quiere decir que el nivel sea más bajo, al contrario, desde unos años hasta aquí, el jazz extremeño viene contando con un gran reconocimiento a nivel nacional", ha incidido.

El grueso de la programación se concentra el fin de semana con cuatro conciertos, dos el viernes y otros dos el sábado en el auditorio del Parque del Príncipe, que empezarán a las 21,30 horas.

Así, el viernes 6 de agosto actuará Roberto L. Elekes Quartet, el proyecto del trombonista, compositor y docente extremeño estadounidense afincado en Madrid desde el 2013. Su grupo lo integran cuatro músicos de largo recorrido en el panorama del jazz nacional y que se conocieron tocando juntos en la Bob Sands Big Band.

En el segundo concierto de ese viernes el bajista y contrabajista castellanomanchego David Ruiz presentará su disco Where we come from. Esta obra, concluida en 2020, explora nuevos caminos y sonoridades, y ha contado con la colaboración de artistas de diferentes partes del mundo como el cantante y violinista tunecino Larbi Sassi, Antonio Lizana (España), Jorge Vistel (Cuba), Miron Rafajlovic (Bosnia), Shayan Fathi (Irán) o el bailaor Nino de los Reyes.

El cierre del Jazz Festival Cáceres será el sábado día 8 con la presentación de Devayu, el nuevo proyecto del guitarrista gallego Álvaro Vieito, afincado en Sevilla. Cuatro músicos mostrarán un repertorio de ocho canciones originales compuestas para esta formación y que, según Vieito, "evocan olores, gamas de colores y sensaciones difíciles de expresar con palabras pero quizás no tanto con música".

En el mismo escenario del Auditorio del Parque del Príncipe el saxofonista cubano Ariel Brínguez presentará, a continuación, junto a cuatro músicos Nostalgia cubana, su segundo disco, grabado en 2016, y que recorre algunas de las canciones fundamentales del país caribeño, homenajeando a figuras como Bola de Nieve, Cachaíto López o Juanito Márquez.