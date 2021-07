Giner demana conéixer els protocols de Falles proposats a Sanitat

Giner ha lamentat que "són moltes les ocasions" en les quals han preguntat i proposat iniciatives relatives als protocols que havien de preparar-se, "atenent a la imprevisibilitat de les condicions de la pandèmia al setembre".

"Ribó sempre ens ha contestat que no tenien previst cap protocol i que tot depenia de la Conselleria de Sanitat", ha explicat Giner, qui ha mostrat en un comunicat la seua satisfacció ja que, "per fi, l'equip de govern s'ha posat a la feina per a elaborar aquest treball que ja ha presentat la Conselleria de Sanitat".

En aquesta línia, Giner ha insistit que "l'alcalde ara ha d'actuar amb transparència i comunicar el contingut dels protocols, baix quines circumstàncies del Covid-19 els han previst, així com les regidories que han intervingut en la seua creació".

Per la seua banda, la regidora de Cs Amparo Picó ha afegit que la formació també ha presentat preguntes sobre "quines possibilitats existeixen de celebrar l'Ofrena de flors". "A més, ens importa molt saber si les comissions podran anar acompanyades de les tradicionals bandes de música i xarangues, o inexplicablement seguirà estant vetada la seua participació", ha postil·lat.

Picó ha indicat que el seu grup ha demanat conéixer també "quants cursos de coordinador Covid-19 ha realitzat JCF i, sobretot, si totes les comissions falleres tenen suficients fallers amb el curs de coordinador Covid realitzat". "És important dotar a les comissions dels recursos necessaris perquè puguem celebrar les falles amb total seguretat i seguir sent un exemple de comportament enfront de la pandèmia", ha puntualitzat.

Per a concloure, la regidora de Cs ha insistit a conéixer "si les falles que no es van acollir al pla 21-22, que atorgava subvencions comprometent-se a invertir-les en el monument faller, rebran algun tipus d'ajuda extraordinària". "Aquestes comissions són les que tenen menys recursos econòmics i, com ja hem avisat en moltes ocasions, sense comissions no hi ha falles", ha resolt.