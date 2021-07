¿Por qué los usuarios no nos registramos desde nuestro móvil?

El acceso a internet desde teléfonos móviles ha superado con creces, y desde hace tiempo, al acceso a través de ordenadores a la web. En España, hay más de 31 millones de usuarios activos desde su smartphone y un 40% de las compras se hacen desde estos dispositivos. Estos datos deberían estar presentes en el departamento de marketing de cualquier empresa para ser conscientes de la importancia de cuidar la versión móvil de su sitio. Sobre todo, si se trata de una tienda online.

Estas cifras tan impresionantes desde el móvil tienen un talón de Aquiles: la conversión. A pesar de que el tráfico desde móvil sigue creciendo, no se aprecia el mismo aumento en la tasa de conversión que, a menudo, sigue registrándose desde ordenador. ¿Por qué? En el site Think with Google cuentan con un completo artículo en el que explican los factores que pueden estar contribuyendo a estos datos.

Uno de los factores que más destacan es la experiencia de usuario en el sitio web, por eso, el artículo concluye con un listado de cinco consejos que te permitirán mejorar la experiencia en tu sitio web para los usuarios que navegan desde el móvil. ¡Toma nota!