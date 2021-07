Un home resulta ferit en un accident entre un tramvia i una furgoneta a València

Segons detalla el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), sobre les 10.45 hores han col·lisionat una furgoneta i un tramvia a l'avinguda Alfauir de la capital valenciana.

Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) l'equip sanitari del qual ha assistit a un home de 54 anys per traumatisme cranioencefàlic.

El ferit ha sigut traslladat a l'hospital Clínic Universitari de València en l'ambulància.

Per la seua banda, des de FGV han informat a través de xarxes socials que la circulació de la Línia 6 havia quedat interrompuda entre Primado Reig i Tossal del Rei en estar la via interceptada per un vehicle. El trànsit ja ha sigut restablit.