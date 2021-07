Cvirus.- Cs demana alçar el toc de queda a la Comunitat Valenciana i activar l'autocita per a agilitzar la vacunació

Merino ha mostrat la seua "preocupació i sorpresa" per l'augment de la incidència i per "la lenta" vacunació dels més joves, alguna cosa que es deu, en la seua opinió, a "la falta de dosi i a la roïna gestió del Consell". En aquest punt, ha assenyalat que només el 21,4 per cent dels valencians entre 30 i 39 anys tenen una injecció, enfront de la mitjana nacional que és del 44,4 per cent.

"Davant un augment exponencial de la incidència, la vacunació és totalment precària", ha denunciat, al mateix temps que ha instat Puig a "fer el seu treball, a reclamar les dosis que li corresponen a la Comunitat Valenciana per la seua població i a agilitzar la immunització, amb l'autocita i amb més professionals sanitaris". "El Consell no ha après gens de les onades anteriors i torna a caure en els mateixos errors", ha afegit.

Per la seua banda, el portaveu de Sanitat de Ciutadans, Fernando Llopis, ha defès la necessitat de replantejar el sistema de vacunació i ha insistit a permetre, a través del sistema d'autocita, que els ciutadans puguen triar quan vacunar-se.

A més, ha advocat, per a augmentar el ritme d'immunització, per contractar a més sanitaris o permetre que altres professionals qualificats puguen recolzar el sistema.