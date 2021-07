Fiscalia demana ampliar sis mesos la instrucció sobre les ajudes a empreses de Francis Puig

En un escrit datat el 5 de juliol i consultat per Europa Press, el ministeri públic demana, prèvia audiència de les parts, que s'acorde una pròrroga de la instrucció per un període de sis mesos, ja que el pròxim dia 29 de juliol acaba el termini inicial d'un any i "és previsible" que la investigació no haja finalitzat en eixe moment.

La petició de la pròrroga parteix de la complexitat de la causa, en la qual s'investiga la presumpta comissió de diversos delictes de frau de subvencions i falsedat documental en diversos exercicis econòmics -des de 2015 a 2018- i diverses societats beneficiàries vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Fins al moment, recorda la fiscal, s'han recaptat "multitud de documents" en les conselleries de la Generalitat Valenciana i de Catalunya, que han de ser analitzats per la Guàrdia Civil.

D'altra banda, apunta que s'ha requerit la documentació mercantil a les representacions processals dels investigats i informació a l'Agència Tributària, el resultat de la qual "és possible que revele la necessitat de practicar altres diligències d'investigació". A açò cal sumar altres diligències que estan "pendents de resolució" a l'espera del citat informe de la Benemérita.

Per tot açò, en entendre que la instrucció no estarà finalitzada per al dia 29, Anticorrupció reclama que s'acorde una primera pròrroga de sis mesos, que abastaria fins al 29 de gener de l'any que ve.