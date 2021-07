Críticas a Fórmula Abierta por la letra de la canción que han estrenado en honor a Álex Casademunt: "Qué desacertada"

Tras el fallecimiento de Álex Casademunt el pasado mes de marzo, su discográfica, con la ayuda de su hermano Joan y el consentimiento de la familia, logró lanzar al mercado Otra oportunidad, el tema que el triunfito estaba preparando. Y, ahora, han sido Javián y Geno, exintegrantes de Fórmula Abierta junto a él, quienes estrenarán otro tema que tenían en la recámara.

Este viernes verá la luz Contigo me quedo, una canción inédita que el grupo grabó hace dos años con intención de poder homenajear a su excompañero de OT 1 y satisfacer a sus fans. Sin embargo, a la espera de escuchar el tema completo, la parte de la letra que han utilizado para promocionar el lanzamiento ha sido muy criticada.

"Siento que me estoy muriendo, cómo el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos", dice la letra que ha generado multitud de críticas y la han tachado de "desafortunada".

Un regalo de Alex para tod@!! #contigomequedo

"¿A quién se le ocurre promocionarla con un trozo que empieza con 'Siento que me estoy muriendo'?", preguntó un tuitero. "¿Quién ha sido el genio del marketing que ha escogido esa parte de la canción para promocionarla? Más desacertado no puede ser", criticó otra usuaria. "Ya os vale. Vaya desacierto, ya podían haber escogido otra parte de la canción", dijo otra.

Ante estos comentarios, la propia Geno ha respondido bastante sorprendida con las reacciones: "Me parece muy fuerte que se ofenda la gente que nunca fue fan de Álex".

"Nosotros, Javián, discográfica, su familia, repito, su familia, y yo no vemos nada malo en una letra de una canción de amor con todas sus metáforas. Caso cerrado", tuiteó.