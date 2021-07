TaskRabbit arriba a la Comunitat Valenciana dins del seu pla d'expansió a Espanya

En el seu primer any d'implantació a Espanya, la companyia ha rebut més de 80.000 sol·licituds de servicis fins avui i prop de 21.500 'taskers' registrats per a oferir els seus servicis a domicili a través de la plataforma.

Malgrat la situació dels últims mesos, les reserves a través de la plataforma a Espanya han crescut un 340% interanual i la demanda segueix creixent des de la seua arribada al nostre país a principis de 2020, estant ja disponible a Catalunya, Madrid, Extremadura, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Astúries, Cantàbria, Navarra, País Basc i Andalusia, destaca l'entitat en un comunicat.

A Espanya, TaskRabbit proporciona accés a servicis en més de 50 categories, incloent xicotetes reparacions a la llar, neteja, lampisteria, treballs d'electricitat i més. Els servicis de muntatge de mobles estan disponibles a través de les 16 tendes Ikea, entre les quals es troba la de València, i a través de la pàgina web de la multinacional sueca, la qual cosa permet als clients organitzar el muntatge en les seues llars un dia després de la compra.

Per a Begum Zarmann, country manager de TaskRabbit Espanya, "l'expansió en aquest país és una prioritat per a nosaltres i estem encantats d'arribar a cada vegada més espanyols, estant disponibles ja en ciutats tan dinàmiques com Alacant, Castelló i València". "Hi ha molts treballadors qualificats a Espanya que busquen nous clients o ampliar els seus negocis com els més de 2.400 'taskers' registrats en aquesta regió. Estem entusiasmats per ajudar a generar noves oportunitats de treball per a l'economia local en un moment de crisi global", afig.