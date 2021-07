El PP demana que el Consell de Transparència passe a dependre de les Corts i es "reforce el seu paper"

Els 'populars' han presentat aquest dijous una bateria d'esmenes a la proposició de Llei de Transparència que persegueix, entre altres qüestions, "corregir les incongruències i inconvenients" que, al seu parer, el text del Botànic ofereix per al Consell Valencià de Transparència.

Segons detalla el portaveu de Transparència del PP, Fernando Pastor, entre les esmenes del Grup Popular figura la proposta d'un canvi de denominació. Així, passaria a denominar-se Consell de Transparència, Informació Pública i Bon Govern. Per al representant del PP, "la importància i les competències del Consell no només han de centrar-se en matèria de transparència, sinó també referent a informació pública i bon govern".

Una altra novetat dels 'populars' passa per "deslligar al Consell de Transparència de la tutela per part de la Conselleria competent en la matèria i fer que aquest òrgan s'adscriga a les Corts quant a la seua organització, funcionament i capacitat pressupostària".

Segons Pastor, "aquest canvi redundaria en benefici de la independència i autonomia del Consell". "Són varis els membres del mateix que no veuen amb bons ulls la tutela de la Conselleria. Els Corts són un paraigua més apropiat per al Consell de Transparència. De fet, dos entitats garantistes com són l'Agència Valenciana Antifrau i el Sindic de Greuges estan adscrites a les Corts", agrega

Quant a la composició i funcionament del Consell de Transparència, des del GPP "xoquen frontalment amb la proposta que arreplega la proposició de Llei dels grups del tripartit d'esquerres en la qual els seus membres es reduirien de 5 a 3 i els mateixos tindrien rang i sou de director general".

"MÉS DESPESA I MENYS QUALITAT"

Per a Pastor, "la proposta de l'esquerra és més despesa, més aparell, més administració pública i menys qualitat professional i independència". "Els membres del Consell -prossegueix- ni volen ni poden tindre rang i sou de director general, és un disbarat. Nosaltres mantenim l'actual sistema de retribució de dietes i volem que el nombre d'integrants reflectisca el de la composició parlamentària de les Corts"

Pastor ha comunicat que el paquet d'esmenes del GPP afecta també a altres punts de l'articulat de la proposició de llei de Transparència perquè, segons ha remarcat, "la proposta del Botànic arriba a debat amb el descontentament generalitzat dels professionals del sector, així com amb l'aparença de ser un text innecessari i ineficaç que deixa sense resoldre aquelles qüestions puntuals que necessiten d'una millor regulació".

Fernando Pastor ha explicat que "la fase de participació pública ha servit per a posar de manifest, segons els propis experts en el camp de la transparència que han comparegut a Les Corts, que la proposició de Llei de Transparència és una proposta que no satisfà a ningú i que, per a sorpresa de tots, no ha sigut consultada prèviament amb professionals i entitats relacionades amb la matèria".

Finalment, el diputat recorda que, "en tractar-se d'una proposició de llei i no d'un projecte de llei, el text escapa als filtres i controls mínims desitjables per a un text legal d'aquestes característiques, hi ha una manca de fiscalització". "No existeix el dictamen del Consell Juridic Consultiu, l'informe de l'Advocacia de la Generalitat o el de la pròpia Intervenció", conclou.