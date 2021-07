Cau a Torrevella una banda que captava a menors per a cometre delictes a canvi de droga

En concret, l'organització pagava amb droga als menors pels robatoris comesos. Primer captava als adolescents en els parcs de la localitat a canvi de droga gratis però amb el temps, davant la impossibilitat que els menors pogueren pagar les dosis, l'organització els feia cometre robatoris per a aconseguir les substàncies.

Els detinguts han passat a disposició judicial i els dos principals capitosts han ingressat a la presó. També s'ha realitzat una entrada en una vivenda del municipi on es van recuperar alguns objectes procedents dels robatoris i s'han intervingut vàries substancies estupefaents i útils per al seu posterior dosatge i venda, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

L'operació es va iniciar a principis de març d'enguany, quan agents pertanyents a la Guàrdia Civil de Torrevella van identificar a unes persones que caminaven per la via pública transportant diversos objectes de dubtosa procedència.

Després de diverses perquisicions, es van donar compte que es trobaven davant una organització dedicada presumptament als robatoris amb força en locals i vivendes de Torrevella i Oriola Costa i que usava a menors d'edat com a autors materials a canvi de pagar-los amb droga.

OPERACIÓ 'ZONA VIP'

Amb aquestes dades es va iniciar l'operació 'Zona VIP', desenvolupada durant cinc mesos i en tres fases per l'Àrea d'Investigació de Torrevella.

L'organització criminal la formaven set adults, dels quals dos eren els capitosts principals, que eren els encarregats de captar a menors d'edat, pels parcs de la localitat, oferint-los droga perquè la provaren. Una vegada guanyada la seua confiança, i davant la impossibilitat econòmica de pagar les dosis de haixix, marihuana o pastilles d'èxtasis, els adults proposaven els menors que cometeren robatoris i així saldar el deute.

Per açò, la Benemérita va decidir intensificar les vigilàncies en parcs i als entorns dels menors d'edat els qui, sota la influència dels líders del grup, van deixar d'estudiar i no assistien als centres escolars. Va haver-hi fins i tot ocasions que van sostraure objectes dels seus propis familiars per a vendre'ls i aconseguir la droga.