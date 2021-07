Yotuel, sobre Cuba: "Me acusan de terrorista y de dañar al pueblo cubano. Yo no puedo volver, me detendrían"

Cuba vive una situación límite tras las protestas ciudadanas contra el Gobierno que estallaron el domingo en todo el país, que atraviesa su peor crisis económica y sanitaria de las últimas tres décadas.

Varios son las celebrities que han alzado la voz contra lo que está pasando, también de los que más unión tienen con el país.

Una de esas voces críticas es la del artista Yotuel, marido de Beatriz Luengo. El cantante, que desde que estallaran las protestas ha puesto un "SOS Cuba" en su perfil de redes sociales, donde retransmite a diario cuál es la verdadera situación del país, ahora, ha dado una entrevista al programa de Badoo Este es el mood. En ella ha confesado que mantiene una relación "nefasta" con su país.

Pero ha ido más allá. "Me acusan de terrorista y de dañar al pueblo cubano. Yo no puedo volver a Cuba, me detendrían", ha dicho. "Lo que ocurre es que el pensar diferente en mi país es un delito, y las personas que piensan diferente son consideradas héroes. No somos héroes", ha sentenciado el artista, en el punto de mira desde que escribió un polémico single, Patria y vida, que el gobierno cubano le prohibió por ser un alegato político.