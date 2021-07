La Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional inicia en La Rioja la Campaña 'Vacaciones Seguras'

Con este fin, como informan desde la Jefatura, agentes de la Unidad se han reunido con el presidente del Colegio de Administradores de La Rioja Luis Miguel García Rodríguez "para que los ciudadanos que decidan salir de viaje en verano en nuestra Comunidad Autónoma puedan disfrutar de sus días de asueto con mayor tranquilidad".

En esta reunión se ha puesto en común "la necesidad de seguir la estrecha colaboración entre las dos instituciones, con el objetivo de reforzar la seguridad de domicilios y comercios durante estas fechas, además de acercar los servicios policiales a los ciudadanos".

Así, durante el verano, vecinos y comerciantes pueden facilitar sus datos de contacto a los agentes de la Policía Nacional para que les avisen en caso de producirse alguna emergencia en sus hogares.

Dentro de las diferentes iniciativas que se van llevar a cabo está la realización de diferentes conferencias formativas a los administradores de fincas de la comunidad Autónoma en diferentes aspectos de la seguridad.

Como ejemplos, pueden ser las diferentes estafas y los "modus operandi" en los robos de vivienda, marcas dejadas en las puertas de los domicilios etc, así como la distribución de trípticos impresos y digitales con consejos para evitar que se produzcan robos en las viviendas durante el periodo vacacional.

Agentes de la Policía Nacional de La Rioja están intensificando estos días su labor preventiva y de alerta ciudadana con relación a los robos en viviendas, a causa de la llegada del verano. Con el estío llegan también los periodos vacacionales y el abandono temporal del domicilio, que pueden tentar a los delincuentes.

Los investigadores hacen especial hincapié en una serie recomendaciones, como aparentar que la vivienda está habitada mediante sistemas de domótica que apaguen y enciendan luces, con la finalidad de disuadir a los delincuentes; así como cerrar adecuadamente puertas y ventanas, pero sin bajar hasta abajo las persianas.

Del mismo modo, se recomienda no desconectar el timbre de la vivienda, por ser una señal inequívoca de ausencia durante un periodo considerable; así como no difundir las vacaciones en las redes sociales antes o durante las mismas.

MÉTODOS UTILIZADOS POR LOS LADRONES.

Además, la Policía Nacional avisa de varios métodos usados por los ladrones para averiguar si la puerta de la vivienda se abre con regularidad o por el contrario está cerrada durante días.

Estos métodos son básicamente tres, comenzando por la instalación de unos palitos de madera pequeños apoyados entre el suelo y la puerta, que caen cuando la puerta se abre. Su permanencia en la posición original revela que la puerta no habría sido abierta.

Pasan desapercibidos, al igual que otro método, que es la instalación de pequeños clips de plástico transparente, entre la puerta y el marco de la misma.

Más sofisticado es el último de los casos, consistente en la utilización de hilos de silicona o pegamento que unen la puerta con el quicio, pues pueden parecer una especie de tela de araña y pasan desapercibidos. En este caso, se rompe al abrir, lo que da pistas al delincuente de que en la casa hay personas viviendo.

También hay que ser selectivos a la hora de abrir las puertas del bloque y hacerlo solo a las personas que tengamos identificadas, así como cerrar siempre la puerta con llave al salir.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado conjuntamente un listado de sencillos consejos partiendo de los tres supuestos con los que se puede encontrar el ciudadano: cuando éste abandona temporalmente su domicilio, medidas de precaución al encontrarse en la vivienda y recomendaciones en caso de robo.

Estos sencillos consejos irán llegando poco a poco a todos los ciudadanos, a través de las comunidades de propietarios. En primer lugar, 'Cerrar'. Si va a estar fuera unos días, recuerde dejar siempre las ventanas y las puertas cerradas con llave.

Se recomienda instalar puertas de seguridad acorazadas en viviendas, trasteros o zonas comunitarias, así como bombines " precortados" o "antibumping". Así mismo se recomienda, en la medida de lo posible, instalar sistemas de seguridad como alarmas o cámaras de video-vigilancia.

En segundo término, 'Habitar'. En su ausencia, que su vivienda aparente estar habitada es el mejor método disuasorio, por lo tanto, no desconecte totalmente el suministro eléctrico. Recuerde que un timbre desconectado es señal de ausencia.

Adquiera un temporizador automático de apagado y encendido. Podemos colocarlo para que a una hora determinada se enciendan varias lámparas. También puede pedir a una persona de confianza que recoja el correo de su buzón durante su ausencia. No olvide dejarle un número de teléfono de contacto y una llave de su vivienda para cualquier emergencia.

También 'Vigilar'. Si su domicilio está fuera del casco urbano y habita en una casa unifamiliar, ilumine la entrada y el porche de los patios delanteros y trasteros.

Y 'Guardar'. No deje en su domicilio objetos de valor a la vista, guárdelos en una caja de seguridad donde también puede dejar llaves, talonarios, claves de tarjetas, etc. Puede elaborar un inventario con los números de serie de aparatos electrónicos, marca y modelo, o hacerles fotografías. En caso de robo es mucho más fácil recuperarlos.

Igualmente, 'No desvelar'. Evite hacer comentarios de sus planes de vacaciones y su duración a desconocidos o en lugares públicos; podrían escucharlo personas no deseadas. Asimismo, no haga estos comentarios en redes sociales. Asegúrese de que sus hijos, tampoco informan de su ausencia ni aportan datos personales o del domicilio.

Por último, 'Denunciar'. La colaboración ciudadana contribuye a la seguridad de todos y es muy importante para evitar la comisión de hechos delictivos. Si observa gente merodeando o ruidos en viviendas desocupadas no dude en llamar al 091.

También se aconseja, ya en el lugar de vacaciones, no perder de vista nunca su equipaje, en especial si viaja al extranjero. En las áreas de repostaje desconfíe de individuos que distraen su atención advirtiéndole que tiene un neumático pinchado o acciones similares.

No lleve la cartera, monedero o teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón, llévelos siempre en los bolsillos delanteros. En las playas y piscinas, lleve lo imprescindible. Preste atención a actitudes extrañas, tales como empujones, o personas que le llamen la atención de una mancha sobre su vestimenta, o cualquier otra maniobra de distracción.