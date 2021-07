Casado insiste en su ley de pandemias: "Las víctimas y sanitarios merecen que los políticos nos pongamos de acuerdo"

Pablo Casado ha vuelto a insistir este jueves al Gobierno en la ley de pandemias que lleva meses reclamando. En declaraciones a los medios al finalizar el homenaje a las víctimas de la covid, al que ha asistido junto a las principales autoridades del país, el líder del PP ha vuelto a remarcar la necesidad de un marco jurídico que permita restringir la movilidad cuando sea necesario ya que el estado de alarma "no era el instrumento adecuado" para ello.

Casado se ha amparado en el fallo del Tribunal Constitucional conocido este miércoles y ha recordado que su partido apoyó con reticencias la primera prórroga del estado de alarma, cuando los muertos rondaban los 800 y 900 diarios, pero se abstuvo en las siguientes al considerar que el estado de alarma no era la herramienta adecuada: "El Gobierno usó la pandemia para ampliar su poder", ha reprochado.

A su juicio, el Ejecutivo, con su negativa, tropieza "por quinta vez con la misma piedra" y ha alertado de que "no se puede esperar más" porque en plena quinta ola y con los casos subiendo diariamente en los meses de verano, "los presidentes autonómicos no saben a qué atenerse". Por ello, ha invitado al Pedro Sánchez a sentarse "mañana mismo" para hablar de la ley de pandemias y conseguir así una "seguridad jurídica" para este tipo de casos. "Las víctimas de la covid-19 y los sanitarios merecen que los políticos nos pongamos de acuerdo", ha reiterado.

Casado ha hecho estas declaraciones acompañado de otros líderes territoriales como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que también se ha sumando al homenaje a las víctimas y ha seguido la línea del líder popular sobre la ley de pandemias.

El presidente regional ha pedido un marco normativo para "poder tomar decisiones concretas y frenar los contagios, y para nada más", a la vez que ha criticado la actitud del Gobierno, que "en 16 meses no ha tenido voluntad para hacerlo".

En la misma línea se ha expresado también el presidente de la Junta de Andalucía, que como sus compañeros, ha mandado su cariño y respeto a las víctimas y ha alertado del aumento de los contagios en su comunidad, dejando la puerta abierta a nuevas restricciones si continúan en ascenso. No obstante, ha criticado que no puede "hacerlo si luego un tribunal me lo va a tumbar", haciendo referencia a la ley de pandemias propuesta por su jefe de filas. "Si la evolución sigue así habrá que tomar decisiones más drásticas pero necesitamos instrumentos y seguridad jurídica", ha sentenciado.