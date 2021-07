Jennifer Lopez habla por primera vez de su exprometido, Álex Rodríguez, tras marcharse con Ben Affleck

"Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida". Esas fueron las palabras que la semana pasada pronunció Jennifer Lopez y que no dejan lugar a dudas de que el cambio entre su exprometido, Álex Rodríguez, por otro de sus exprometidos, Ben Affleck, le ha sentado fenomenal. Tanto, que ya se atreve incluso a hablar de por qué no funcionó lo suyo con la leyenda de los New York Yankees.

La cantante y actriz, que en pocos días cumplirá 52 años, ha respondido alas preguntas del famoso presentador radiofónico Ebro Darden en su podcast para Apple Music, sin desvelar, eso sí, si son ciertos los rumores de la prensa británica sobre que Affleck está pensando en pedirle matrimonio ni comentando la posibilidad de que el exjugador de béisbol esté saliendo a su vez con una expareja del actor y director ganador del Oscar.

"Una vez que me di cuenta de eso [las cosas no marchaban bien entre ella y Álex], pasaron cosas que no esperas que sucedan. En el momento en el que llegas a un punto en el que piensas 'Esto no está siendo bueno para mí, o esto no me hace sentir bien, o necesito hacer unos cambios aquí, porque esto no trata sobre nadie más que sobre mí', una vez que llegas a ese punto, las cosas te empiezan a encajar. Creo que así es como se debe proceder en estos momentos", ha reflexionado.

De hecho, JLo cree todo esto se verá reflejado en su trabajo, porque es lo que generalmente le suele ocurrir (y no por nada a primeros de mes salía su canción Cambia el paso, en la que le canta a la soltería junto a Rauw Alejandro): "Siempre acaba apareciendo en mi música. En ocasiones solo tienes que dar un volantazo, aunque eso pueda ser doloroso o le pueda parecer extraño a la gente de tu alrededor. En realidad, se trata únicamente de quién eres y de lo que te parece correcto. De eso va esto".

No hay que olvidar que hace unos días Jennifer Lopez confesaba en otra entrevista que el punto de inflexión en su relación con A-Rod fue cuando se marchó a República Dominicana para el rodaje de su próxima cinta, Shotgun Wedding: "Ahí llegué a un punto en mi vida en el que de verdad que me sentía muy bien estando sola".

"Estoy bien. Me encanta mi vida en este momento. Me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta dónde me encuentro. Me encanta la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndome continuamente. Y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor siempre me inspira", subrayó entonces, disipando cualquier duda.