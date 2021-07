La Banda Simfònica Municipal rendeix tribut al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciudad de València'

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha volgut convidar a la ciutadania a assistir i gaudir d'aquest concert gratuït, i ha recordat que "desgraciadament, les circumstàncies sanitàries que estem vivint i que tant està colpejant a totes les societats musicals, ens van obligar a ajornar a 2022 el nostre certamen, sens dubte, el més prestigiós i reconegut dels quals se celebren a tot el món".

En aquest sentit, Tello ha afirmat: "Estem treballant amb pas ferm i amb molta il·lusió en aquesta nova edició tan esperada i desitjada". "Mentrestant", ha afegit la regidora, "servisca aquest concert com un excel·lent preludi musical".

El repertori del concert conté enèrgics pasdobles, marxes i danses d'il·lustres autors de la tradició musical valenciana, hispana i europea. A més del germànic-suís Carl Friedemann o l'italià Giuseppe Verdi, destaquen compositors valencians com Amado Blanquer, José Salvador González, Rafael Talens, Salvador Giner o Santiago Lope.

L'embruixament andalús de Manuel de Falla i la fantasia hispana de Ricardo Villa completen el programa d'un concert replet de reconeixements, cèlebres obres i màgics moments per a totes les edats.

A més, hi haurà un emotiu reconeixement a Juan Ramón Barberá Higuero, que culminarà la seua trajectòria artística després de quatre dècades com a saxofonista alt de la mateixa Banda Simfònica Municipal. Sobre el professor, Tello ha destacat que "és un músic molt volgut pels seus companys i un gran professional que és part intrínseca de la nostra formació i al costat d'ella, del Certamen, com comprovarem al concert".

També hi haurà un record a personatges històrics del CIBM, com Paco Campillo, qui va dedicar 20 anys a la seua organització; i Rafael Maurici, 'Veu' del Certamen.