La 'youtuber' Dina Stars, liberada tras ser detenida por "instigación a delinquir" durante las protestas en Cuba

Dina Stars, la popular youtuber cubana que fue detenida el pasado martes mientras era entrevistada en directo por la televisión española, ya ha sido liberada. "Estoy bien, no me maltrataron", ha confirmado en un mensaje en Instagram.

La detención se produjo en medio de la ola de protestas que se están sucediendo en la isla desde el pasado fin de semana en demanda de más libertad y democracias.

Dina Stars estaba siendo entrevistada sobre el tema por el programa de Cuatro Todo es mentira cuando ella misma anunció que iba a ser detenida en ese momento.

Tras su detención, amigos y familiares se movilizaron para denunciar los hechos y dar con su paradero. Sin embargo, la Policía cubana llego a negar que se encontrara bajo arresto.

La noche de este miércoles, la youtuber publicó un mensaje en Instagram tan solo salir de la detención y llegar a su casa. "Acabo de entrar por la puerta de mi casa y ni siquiera le he podido dar besos a mi mamá, no he podido ni siquiera decirle a mi familia que estoy aquí".

Dina Stars comenzó el mensaje dando las gracias a todas las personas que se movilizaron tras su detención. "Estoy aquí porque me debo a ustedes, son lo mejor de la vida".

La también actriz confirmaba que estaba bien. "No me maltrataron, no me secuestraron, me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover la campaña de manifestaciones, pero no me trataron mal, no me torturaron como están diciendo por ahí". confirmó.

La youtuber finaliza reiterando los agradecimientos a sus seguidores, a quienes pidió que "no sigan difundiendo noticias falsas". "Eso lo que hace es perjudicar y agravar las cosas", señaló.