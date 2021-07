Gillian Anderson se rebela contra los sujetadores: "No me importa si los senos llegan hasta el ombligo"

La actriz Gillian Anderson hizo un directo para sus fans a través de Instagram Live en el que habló de muchos temas de forma desenfadada y entre otros, de que no piensa usar más sostenes.

La intérprete de Sex Education o The Crown, que saltó a la fama gracias a Expediente X, confesó que ha dejado de usar sujetadores porque no son cómodos y no siente la presión de llevarlos puestos.

"Ya no uso sostén. No puedo usar sostén. Lo siento", dijo en el directo. "No me importa si mis pechos alcanzan mi ombligo. No estoy usando sujetador, es demasiado jodidamente incómodo", decía desenfadada Anderson.

GILLIAN ANDERSON DOESN’T WEAR BRAS ANYMORE. EVERYBODY CLAPPED EVERYBODY SCREAMED pic.twitter.com/lRvNGYHPHx — melanie (@blnchdubois) July 12, 2021

La actriz también compartió con sus fans cosas de su día a día, como por ejemplo fotos de su perro, del que se sentía muy orgullosa. La actriz se enterneció cuando lo vio en las fotos, que mostró a cámara, diciendo "es tan lindo", como si lo viera por primera vez.

Gillian Anderson está estos días de enhorabuena, pues se ha sabido que es una de las nominadas a los premios Emmy como mejor Actriz de Reparto en serie dramática por The Crown.