Telecinco emitió este miércoles Supervivientes: tierra de nadie, la gala presentada por Carlos Sobera. En ella, tanto Tom Brusse como Lola Mencía se enfrentaron al Puente de las emociones.

Los dos exparticipantes de La isla de las tentaciones coincidieron al mostrar su arrepentimiento por su desapego familiar y por sus infidelidades, pero también al manifestar sus intenciones de redimirse cuando regresen del reality.

Ambos cometieron deslealtades en el programa pero, según contaron, las consecuencias sociales no fueron las mismas. O, al menos, no se las tomaron igual. Mientras que Brusse no hizo mención a los posibles haters que pudo tener, gran parte de la prueba de la leonesa se centró en ellos y en cómo le habían afectado los comentarios en las distintas plataformas tras su paso por el formato.

En este, dijo, se traicionó a sí misma, al que era su pareja en ese momento (Diego) y a su familia; pues "les había prometido que no les haría pasar vergüenza". Además, Mencía comentó que tiró sus principios "por los suelos" en base a que necesitaba sentirse mujer, pues acarreaba profundos problemas de inseguridad, no estaba conforme consigo, no se veía "ni guapa ni sexy", y necesitaba legitimación ajena para todo.

Lo que está contando Lola en el puente de las emociones merece una reflexión sobre el uso de las redes sociales. No se puede permitir las amenazas constantes que se difunden por ellas



Lo que en ese momento en República Dominicana la joven no pudo prever es lo duro que sería que su familia, su novio y ella se enfrentarían a todo tipo de ataques en las redes sociales unos meses después, durante la emisión de La isla de las tentaciones 3.

"Se me machacó muchísimo, caí en una depresión, fui a terapia sin decírselo a mis padres... me costó salir de ese hoyo y, de no ser por mi pareja, quizá no habría venido a Supervivientes, que es lo mejor que me ha pasado en la vida", dijo, entre lágrimas.

La cuestión fue que la también participante de Mujeres y Hombres y Viceversa interiorizaba cada uno de los comentarios peyorativos que recibía, llegando a creerse que realmente los merecía. "Me hicieron pensar que era mala persona, no quise tomar ansiolíticos porque veía muy probable que me volviera dependiente de las pastillas, que sería traer otro disgusto en casa", narró.

Respecto al contenidos de todos esos mensajes y críticas, Lola contó que le decían que le querían "hacer de todo", darle "palizas" o que incluso recibió incitaciones al suicidio. Además de todos esos ataques, la leonesa tuvo que enfrentarse a que su actual pareja, Iván Rubio, no confiara en ella por lo que veía en televisión, algo que les llevó a hacer terapia: "Mi novio pensaba que yo era tal cual estaba viendo en pantalla", contó.

Palito Dominguín, un apoyo incondicional

Tras su duro testimonio, tanto Lara Álvarez como colaboradoras del formato como Sofía Cristo lanzaron un mensaje, pidiendo que todas esas personas que utilizan las redes para expandir odio, cesen su actividad. Por su parte, Palito Dominguín, que dedica gran parte de su actividad en las redes a mostrar su amor hacia su amiga Lola, tuvo también unas palabras de apoyo para Lola.