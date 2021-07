El príncipe Harry y Meghan podrían 'ganar' un Emmy: la entrevista de Oprah Winfrey está nominada a los premios

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, se han colado en las nominaciones a los Emmy que se dieron a conocer este martes. La entrevista que concedieron el pasado 8 de marzo a la presentadora Oprah Winfrey en la televisión estadounidense ha sido nominada a los oscars de la televisión.

El programa especial está nominado al Emmy al mejor especial o serie de no ficción, y comparte la esperanza de llevarse el galardón con otros programas como My Next Guest Needs No Introduction presentado por el legendario David Letterman para Netflix; Stanley Tucci: Searching For Italy y United Shades Of America con W. Kamau Bellde, ambos de la cadena CNN; y Vice.

La entrevista a los duques de Sussex levantó gran polémica y fue vista por más de 17 millones de personas, según las cifras de audiencia. Harry y Meghan abordaron los detalles más escabrosos de su convivencia con la familia real antes de tomar la decisión de salir del Reino Unido y renunciar a sus derechos nobiliarios para establecerse en Estados Unidos.

Uno de los temas que causó más polémica fue la denuncia de Meghan de que había sido objeto de comentarios racistas en el Palacio de Buckingham, un tema que ocupó los titulares de los tabloides durante las semanas siguientes.

Aún no se sabe si Harry y Meghan asistirán a la ceremonia, que se celebrará el próximo 19 de septiembre.